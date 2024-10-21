ÂçÃ«¡¡¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Î17½ÐÎÝ¤Ï¡ÈµåÃÄ¿·µÏ¿¡É¡¡¤¦¤Á9¤Ä¤Ï»Íµå¤ÈÁªµå´ã¤â¸÷¤ë
¡þMLB¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹-¥á¥Ã¥Ä(ÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤ÇµåÃÄ¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë17½ÐÎÝ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç¡¢Á°²óÂÐÀï¤Ç¤Ï3ÂÇ¿ô¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥Ä¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Þ¥Ê¥¤¥¢Åê¼ê¤ÈÂÐÀï¡£5µåÌÜ¤ÎÊÑ²½µå¤ò¥»¥ó¥¿¡¼Á°¥Ò¥Ã¥È¤È¤·¤Æ½ÐÎÝ¤·¡¢ÆÀÅÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
Âè2ÂÇÀÊ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢Âè3ÂÇÀÊ¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Õ¥é¥¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢6²ó¡£¥Î¡¼¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤ÈÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥ó¡¦¥¹¥¿¥Í¥Ã¥¯Åê¼ê¤òÁê¼ê¤Ë2µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß7µåÌÜ¡£¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¡¢7-3¤Ë¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ç16½ÐÎÝ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎµåÃÄ¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë8²ó¤Ë¤â»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢17½ÐÎÝ¤Ë¹¹¿·¡£¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º6»î¹ç¤Ç9¤ÄÌÜ¤Î»Íµå¤ÈÁªµå´ã¤â¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£