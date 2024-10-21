¡Ö58Ç¯´Ö¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ë¤´¿´Ï«¡¦¤´ÉéÃ´¡×Ìµºá³ÎÄê¤Î¸ÓÅÄ´à¤µ¤ó¤ËÀÅ²¬¸©·ÙËÜÉôÄ¹¤¬¼Õºá¡¡°ìÊý¸¡»¡¤Ï¼Õºá¤¹¤ë¤«Ì¤Äê
ÀÅ²¬¸©·Ù»¡ËÜÉô¤ÎËÜÉôÄ¹¤Ï21Æü¸áÁ°¡¢ÌµºáÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤¿¸ÓÅÄ´à¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤òË¬¤ì¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸À¤¤¤Ä¤¯¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¤´¿´Ï«¡¢¤´ÉéÃ´¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
58Ç¯Á°¡¢Åö»þ¤ÎÀÅ²¬¡¦À¶¿å»Ô¤Ç°ì²È4¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¶¯Åð»¦¿ÍÊü²Ð»ö·ï¤Ç¡¢°ìÅÙ¤Ï»à·ºÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤¿¸ÓÅÄ´à¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ä¤êÄ¾¤·¤ÎºÛÈ½¤ò·Ð¤Æ10·î9Æü¤ËÌµºá¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢21Æü¸áÁ°11»þº¢¡¢ÀÅ²¬¸©·Ù¤ÎÄÅÅÄÎ´¹¥ËÜÉôÄ¹¤¬¸ÓÅÄ¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤òË¬¤ì¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÅ²¬¸©·Ù¡¦ÄÅÅÄÎ´¹¥ËÜÉôÄ¹¡§
ÂáÊá¤«¤éÌµºá³ÎÄê¤Þ¤Ç¤Î58Ç¯´Ö¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸À¤¤¤Ä¤¯¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¤´¿´Ï«¡¦¤´ÉéÃ´¤ò¤ª¤«¤±¤·¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¸¡»¡¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ÓÅÄ¤µ¤ó¤Ë¼Õºá¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢º£¸å¡¢¼Â»Ü¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌ¤Äê¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£