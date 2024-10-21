¡Ö»ä¤Î¤³¤È·ù¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×µÁÎ¾¿Æ¤ÎÍ×µá¤ò¤Ö¤Ã¤¿»Â¤Ã¤¿²Ç¤ÎÈ¯¸À
·ëº§¤·¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤«¤ÏÄ¾ÌÌ¤¹¤ëµÁÎ¾¿Æ¤ÎÏ·¸åÌäÂê¡£¤Ç¤¤ì¤ÐÈò¤±¤ÆÄÌ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡ÖµÁÎ¾¿Æ¤ÎÍ×µá¤ò¤Ö¤Ã¤¿»Â¤Ã¤¿²Ç¤ÎÈ¯¸À¡×¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Ï·¸å¤ÎÌÌÅÝ¤òÍ×µá¤¹¤ë¿È¾¡¼ê¤ÊµÁÊì¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤Î¤³¤È·ù¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×
¡ÖµÁÊì¤Ï»ä¤Ë·ù¤¬¤é¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¤¤Ä¤¤¸ÀÍÕ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤¯¤»¤Ë¡¢¡ØÏ·¸å¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï²Ç¤Î»Å»ö¡Ù¤ÈÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤¤³¤È¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó·ùÌ£¤ÊµÁÊì¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ø»ä¤Î¤³¤È·ù¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡Ù¡Ø¤Ê¤ó¤Ç»ä¤ËÍê¤à¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÁÊì¤Ïµ¤¤Þ¤º¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå ½÷À¡¦¼çÉØ¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯8·î¡Ë
¢¦ ²Ç¤¤¤Ó¤ê¤ò¤¹¤ë¤¯¤»¤Ë¡¢Ï·¸å¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤ó¤ÆÅÔ¹ç¤¬¤è¤¹¤®¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡£¶ËÎÏ´Ø¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£