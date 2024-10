人気ゲームの世界が舞台のAmazon Originalアンソロジー・アニメ「シークレット・レベル」(12月10日より独占配信)に、キアヌ・リーヴス、アーノルド・シュワルツェネッガーら豪華声優陣が参加することが発表された。

『デッドプール』・『ソニック・ザ・ムービー』のティム・ミラーが製作総指揮を務める「シークレット・レベル」は、本作は、エピソードごとに異なる人気ゲームの世界を舞台に描かれる全15話のオリジナル・アンソロジー・アニメーション作品。「アーマード・コア」「ロックマン」「クロスファイア」「ダンジョンズ&ドラゴンズ」をはじめとする、15以上のゲームタイトルが一堂に会する、映画ファンとゲームファン必見の一作。

今回発表になった主な声優陣はアーノルド・シュワルツェネッガー(『ターミネーター』シリーズ)、キアヌ・リーヴス(『ジョン・ウィック』)、ケヴィン・ハート(『ジュマンジ』)、テムエラ・モリソン(『スター・ウォーズ』シリーズ、『アクアマン』)、アリアナ・グリーンブラット(『バービー』)、エミリー・スワロー(「マンダロリアン」)、ガブリエル・ルナ(『THE LAST OF US』、『ターミネーター:ニュー・フェイト』、リッキー・ウィトル(「アメリカン・ゴッズ」)、パトリック・シュワルツェネッガー(「ジェン・ブイ」)、マール・ダンドリッジ(「THE LAST OF US」)、クローディア・ドゥーミット(「ザ・ボーイズ」)、アデワレ・アキンヌオイ=アグバジェ(「ヒズ・ダーク・マテリアルズ」)、クライヴ・スタンデン(「ヴァイキング〜海の覇者たち〜」)、ローラ・ベイリー(「ヴォクス・マキナの伝説」)、マイケル・ビーチ(「タルサ・キング」)ら。

さらに、日本語吹き替え版にも、大塚明夫、杉田智和、甲斐田裕子ら豪華声優陣の参加が決定している。(今井優)

「シークレット・レベル」は12月10日(火)よりPrime Videoにて独占配信開始