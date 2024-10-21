¡ÚÅ·¤Î´ä¸Í¤Ê¤Í¤³¡Û°ú¤¤³¤â¤Ã¤¿¿À¤ò¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤ËÈô¤Ó½Ð¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç´Ì¤ò³«¤±¤ë²»¡©
¡Ú¶Ì¼êÈ¢¤Ê¤Í¤³¡Û³«¤±¤¿¤é¥À¥á¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡ª ¶Ì¼êÈ¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍýÍ³¡¿¤ß¤Ã¤±¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ê1¡Ë
¤â¤·¤â¡¢¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤Í¤³¤¬Êª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤é¡Ä¡©
¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿ÍÌ¾¤ÊÊª¸ì¤Ë¤Í¤³¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Í¤³¤È¤ï¤¶¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌ¡²è²È¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¤Ñ¤ó¤À¤Ë¤¢¤µ¤ó¡£
¸Åº£ÅìÀ¾ÍÍ¡¹¤ÎÀÎÏÃ¤äÆ¸ÏÃ¤Ë¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¡¢¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤µ¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤µ¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤Í¤³¤¿¤Á¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤ÇÊª¸ì¤Ï¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¤Í¤³¤Ëå«¤µ¤ì¤ë»Ñ¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤¡¤Í¤³¤À¤«¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»×¤ï¤ºÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·!?
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤Ñ¤ó¤À¤Ë¤¢Ãø¤Î½ñÀÒ¡Ø¤ß¤Ã¤±¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¢¡Å·¤Î´ä¸Í¤Ê¤Í¤³
¢£¢¡¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·
Å·¤Î´ä¸Í
¤à¤«¤·¡¢Å·¾ÈÂç¿À¤È¤¤¤¦ÂÀÍÛ¤ò»Ê¤ë¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Å·¾ÈÂç¿À¤ÏÄï¤Î¥¹¥µ¥Î¥ª¤ÎËµ¼ãÌµ¿Í¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËÈè¤ì²Ì¤Æ¡¢Å·¤Î´ä¸Í¤Ë¿È¤ò±£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÀÍÛ¤ò»Ê¤ëÅ·¾ÈÂç¿À¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀ¤³¦¤Ï½ù¡¹¤Ë°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤º¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Û¤«¤Î¿À¡¹¤Ï¡¢Å·¤Î´ä¸Í¤«¤éÅ·¾ÈÂç¿À¤ò½Ð¤Æ¤³¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Îºö¤ò¹Í¤¨¡¢Å·¤Î´ä¸Í¤ÎÂ¦¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤Ë±ã²ñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ä¸Í±Û¤·¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÀ¼¤òÊ¹¤¤¤¿Å·¾ÈÂç¿À¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢´é¤òÇÁ¤«¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤ÆÅ·¾ÈÂç¿À¤ÏÊá¤Þ¤¨¤é¤ì¡¢³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢À¤³¦¤ÏºÆ¤ÓÌÀ¤ë¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´î¤Ö¿À¡¹¤ò¸«¤¿Å·¾ÈÂç¿À¤ÏºÆ¤ÓÂÀÍÛ¤ò»Ê¤ë¿À¤È¤·¤Æ¿¦Ì³¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Ãø¡á¤Ñ¤ó¤À¤Ë¤¢¡¿¡Ø¤ß¤Ã¤±¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù