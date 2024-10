台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ(Gong cha)」に、「ミルクティー×フルーツ」が互いを引き立て合う極上のマリアージュが楽しめるドリンクが登場。

期間限定メニューとして「マンゴー阿里山ウーロン ミルクティー+ナタデココ」と「ストロベリーアールグレイ ミルクティー+パール」が販売されます☆

ゴンチャ「マンゴー阿里山ウーロン ミルクティー+ナタデココ/ストロベリーアールグレイ ミルクティー+パール」

価格:各650円(税込)

発売日:2024年10月24日(木)〜10月31日(木)※販売終了時期は、各店舗の在庫状況により異なります

サイズ:すべてMサイズ

カスタマイズ:すべて追加トッピング2つまで可

※氷の量は選択できません

※デリバリーは対象外です

販売店舗:国内ゴンチャ店舗

※アルシェ大宮店、ららぽーと豊洲店では販売されません

※その他一部店舗でも販売しない可能性があります

ゴンチャから、こだわりのミルクティーとフルーツを組み合わせた2種類のデザートティーが登場。

「マンゴー阿里山ウーロン ミルクティー+ナタデココ」は、フルーツと相性のいい阿里山ウーロンティーをベースにした、マンゴーの芳醇な香りが広がるミルクティーです。

「ストロベリーアールグレイ ミルクティー+パール」は、アールグレイの香りとストロベリーソースの甘さが調和したミルクティー。

「ミルクティー×フルーツ」の極上のマリアージュが楽しめるドリンク2種を紹介していきます☆

マンゴー阿里山ウーロン ミルクティー+ナタデココ

マンゴーの芳醇な香りが広がる「マンゴー阿里山ウーロン ミルクティー+ナタデココ」

高級台湾茶として知られ、フルーツと相性の良い阿里山ウーロンティーをベースに、果肉入りマンゴーソースとナタデココが合わせてあります。

ナタデココがマンゴーの濃厚でみずみずしい甘さを引き立てるとともに、コリコリとした食感も楽しめる1杯です。

ストロベリーアールグレイ ミルクティー+パール

華やかな香りと深い味わいが楽しめるアールグレイティーをベースにした「ストロベリーアールグレイ ミルクティー+パール」

風味豊かなつぶつぶの果肉入りストロベリーソースを合わせたミルクティーです。

もちもちでコクのあるパール(タピオカ)をトッピングすることで、食べ応えと満足感のあるデザートのような1杯になっています。

「ミルクティー×フルーツ」が互いを引き立て合う、極上のマリアージュが楽しめる期間限定ドリンク。

ゴンチャにて2024年10月24日より販売される「マンゴー阿里山ウーロン ミルクティー+ナタデココ」と「ストロベリーアールグレイ ミルクティー+パール」の紹介でした☆

角切りりんご果肉を使った”赤”いハロウィンドリンク!ゴンチャ「アップル&ブラッドオレンジ」 角切りりんご果肉を使った”赤”いハロウィンドリンク!ゴンチャ「アップル&ブラッドオレンジ」 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミルクティーとフルーツを組み合わせたデザートドリンク!ゴンチャ「マンゴー阿里山ウーロン/ストロベリーアールグレイ」 appeared first on Dtimes.