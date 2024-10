クリスピー・クリーム・ドーナツに、お菓子の国ベルギーで生まれた人気のビスケット「ロータス ビスコフ」とコラボレーションしたドーナツ2種が登場!

ふわっととろける生地にカラメルが甘く香るドーナツ2種が展開される「BISCOFF DOUGHNUTS」が実施されます☆

クリスピー・クリーム・ドーナツ「ロータス ビスコフ」コラボ「BISCOFF DOUGHNUTS」

販売期間:2024年11月1日(金)〜11月19日(火)

販売店舗:クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗

※催事及びKKD店舗以外の小売店を除く

クリスピー・クリーム・ドーナツに、2023年の春に続き3度目となる「ロータス ビスコフ」とのコラボレーションドーナツが登場。

カラメル風味のほど良い甘さが魅力のビスケット“ビスコフ”の美味しさを今まで以上に引き出した2種のドーナツ2種類がラインナップされます。

どちらも創業時から受け継がれる伝統のレシピで作られた、長きにわたり世界中で愛され続けているクリスピー・クリーム・ドーナツとロータス社の代表メニュー。

今回発売される、歴史ある両ブランドのコラボレーションドーナツ2種類を紹介していきます☆

ビスコフ カラメル クリーム

価格:テイクアウト 356円(税込)/イートイン 363円(税込)

過去のコラボレーションの中でも特に人気が高かったドーナツをアップデートした「ビスコフ カラメル クリーム」

クリスピー・クリーム・ドーナツの創業から受け継がれる秘伝のレシピで作るふわっととろける生地に、前回よりも香ばしさとコクをアップさせたカラメルクリームを絞り、中央には“ビスコフ”が丸々1枚贅沢に飾られています。

まわりに砕いた“ビスコフ”をトッピングした、ビスケットの風味を存分に味わえる一品です。

ビスコフ ビター チョコ

価格:テイクアウト 356円(税込)/イートイン 363円(税込)

ふわふわの生地にビターチョコを重ね、砕いた“ビスコフ”をトッピングした「ビスコフ ビター チョコ」

リングの中には“ビスコフ”を丸ごと1枚差し込んだ上に、さらに優しい甘さのバニラクリームが絞ってあります。

ほんのりビターなチョコの味わいと、香ばしいカラメルの風味、バニラのフレーバーが調和した、大人テイストのドーナツです。

ビスコフ ダズン ハーフ(6個)

価格:テイクアウト 1,555円(税込)/イートイン 1,584円(税込)

ベルギー生まれで90年以上人気のロータス「ビスコフ」と、87年愛されているクリスピー・クリーム・ドーナツのコラボドーナツも味わえる「ビスコフ ダズン ハーフ(6個)」

ビスコフ カラメル クリームとビスコフ ビター チョコ、人気のオリジナル・グレーズドが一緒に並びます。

チョコ スプリンクルと、チョコ クランチも楽しめる、6個入りボックスです。

ビスコフ ボックス(3個)

価格:テイクアウト 885円/イートイン 902円(税込)

「ビスコフ」とクリスピー・クリーム・ドーナツの味わいが一度に楽しめる「ビスコフ ボックス(3個)」

ビスコフ カラメル クリームと、ビスコフ ビター チョコ、人気のオリジナル・グレーズドがアソートされています。

「クリスピー・クリーム ハウス ブレンド コーヒー」リニューアル

リニューアル開始日:2024年11月1日(金)〜順次リニューアル

価格:

・トールサイズ テイクアウト 410円(税込)/イートイン 418円(税込)

・ショートサイズ テイクアウト 345円(税込)/イートイン 352円(税込)

ドーナツだけでなく、コーヒーにもこだわっているクリスピー・クリーム・ドーナツ。

現在提供されている「クリスピー・クリーム ハウス ブレンド コーヒー」は、「ドーナツのためのコーヒー」をコンセプトに、ブラジル、グァテマラ、コロンビア、インドネシア、4つの異なる地域のアラビカ種の豆をブレンドして使用しています。

豆の産地ごと個別に焙煎を行ってからブレンドする“アフターブレンド”の方法を採用しており、豊かな香りとしっかりとしたコクが特徴です。

今回のリニューアルでは、「ドーナツを主役としたペアリング」をコンセプトに、今まで以上にドーナツとの相性を追求。

豆の種類は変えず、豆ごとの焙煎度合を見直すことでボディの重厚感はそのままに、より華やかでまろやかな味わいに仕上げられています。

ほどよい苦みとともに、丁寧にローストしたアーモンドのような香ばしさ、ダークチョコレートのような甘い香りの余韻を感じられるブレンドコーヒーは、さまざまなドーナツの個性を最後の一口まで引き立てる一杯。

「オリジナル・グレーズド」はもちろん、チョコやキャラメル、カスタードなど、豊富なラインナップのドーナツとの味わいの調和が際立ち、コーヒーとドーナツ、それぞれの美味しさを再発見できるペアリングです。

※リニューアルはホットコーヒーのみとなります

※切り替え時期は、店舗の在庫状況によって異なります

世界中で愛され続ける「ロータス ビスコフ」とコラボした、ふわっととろける生地にカラメルが甘く香るドーナツ2種が登場。

クリスピー・クリーム・ドーナツにて2024年11月1日より販売される「BISCOFF DOUGHNUTS」の紹介でした☆

※店舗により価格が異なる場合があります

※販売方法は予告なく変更になることがあります

※なくなり次第終了となります

