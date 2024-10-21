ÅÚº´»Ô¤Î±§º´ÏÑ¤ÇµùÁ¥Å¾Ê¤ 80ºÐÃËÀ»àË´¡Ú¹âÃÎ¡Û
10·î21Æü¤ÎÄ«¡¢¹âÃÎ¸©ÅÚº´»Ô¤Î±§º´ÏÑ¤Çµù¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿80ºÐ¤ÎÃËÀ¤ÎÁ¥¤¬Å¾Ê¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï³¤¤Ç°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê°ú¤¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µùÁ¥¤ÎÅ¾Ê¤¤Î¾ðÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅÚº´»Ô¤Î±§º´µù¹Á¤«¤éÆî¤ËÌó500¥áー¥È¥ë¤Î±§º´ÏÑ¤Ç¤¹¡£
¹âÃÎ³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È21Æü¤Î¸áÁ°6»þ20Ê¬º¢¡¢ÅÏÁ¥¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë¶È¼Ô¤«¤é¡Ö±§º´ÏÑ¤ÇÅ¾Ê¤¤·¤Æ¤¤¤ë¾®·¿Á¥¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÉÕ¶á¤ò¹Ò¹ÔÃæ¤ÎÊÌ¤ÎÁ¥¤«¤é¡Ö¿Í¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢¹âÃÎ³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Î½ä»ëÄú¤¬¸áÁ°8»þ¤¹¤®¤ËÃËÀ1¿Í¤ò¤Ò¤¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤ÏÁ¥¤Î½êÍ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅÚº´»Ô±§º´Ä®¤ÎÉÍµÈÂîÉ×¤µ¤ó¡Ê80ºÐ¡Ë¤Ç¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÅÚº´»Ô¤ÎÉÂ±¡¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Å¾Ê¤¤·¤¿Á¥¤Ï5¥áー¥È¥ë50¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Î¾®·¿¤ÎµùÁ¥¤ÇÉÍµÈ¤µ¤ó¤Ï21Æü¸áÁ°5»þ¤«¤éµù¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹âÃÎ³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤¬¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£