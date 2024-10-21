ÀéÄ»¥Î¥Ö¡¢¡È¥¯¥½¥ê¥×¡É¤Î¼ç¤¬¡Ö¤É¤ó¤Ê¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤ÅÛ¡×¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¡Ä
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤Î¥Î¥Ö¡Ê44ºÐ¡Ë¤¬¡¢10·î20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡È¥¯¥½¥ê¥×¡É¤ò´ó¤»¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È°ã¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢9·î¤ËTwitter¡ÊX¡Ë¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü¤·¤¿ÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡¦»³Åº´²¤Î¡Ö»³Åº´² X¥¢¥«¥¦¥ó¥Èºï½ü¼°¡×¤ò¼Â»Ü¡£2010Ç¯¤Î½éÅê¹Æ¤«¤é»³Åº¤ÈX¤Î¤¢¤æ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢X¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤ä¡¢²áµî¤Ë»³Åº¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¡È¥¯¥½¥ê¥×¡É¤ò°ìµó¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢¥Î¥Ö¤¬¼«¿È¤ËÆÏ¤¯¡È¥¯¥½¥ê¥×¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¡Ø¥Î¥Ö¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¡Ù¤È¤«Íè¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤ÅÛ¤¬²¶¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÄ¾ÀÜ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡© ¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤½¤Î¿Í¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö·ë¹½¤Þ¤È¤â¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¡ØÃËÀ¥Ö¥é¥ó¥³ÌÌÇò¤¤¡Ù¤È¤«¡Ê¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡Ë¡¢¡ÊÌÌÇò¤¤ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤ò¡ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Æ¤¿¡×¤ÈÍ½ÁÛ³°¤ÊÅ¿Ëö¤ò¸ì¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢9·î¤ËTwitter¡ÊX¡Ë¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü¤·¤¿ÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡¦»³Åº´²¤Î¡Ö»³Åº´² X¥¢¥«¥¦¥ó¥Èºï½ü¼°¡×¤ò¼Â»Ü¡£2010Ç¯¤Î½éÅê¹Æ¤«¤é»³Åº¤ÈX¤Î¤¢¤æ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢X¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤ä¡¢²áµî¤Ë»³Åº¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¡È¥¯¥½¥ê¥×¡É¤ò°ìµó¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢¥Î¥Ö¤¬¼«¿È¤ËÆÏ¤¯¡È¥¯¥½¥ê¥×¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¡Ø¥Î¥Ö¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¡Ù¤È¤«Íè¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤ÅÛ¤¬²¶¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÄ¾ÀÜ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡© ¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤½¤Î¿Í¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö·ë¹½¤Þ¤È¤â¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¡ØÃËÀ¥Ö¥é¥ó¥³ÌÌÇò¤¤¡Ù¤È¤«¡Ê¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡Ë¡¢¡ÊÌÌÇò¤¤ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤ò¡ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Æ¤¿¡×¤ÈÍ½ÁÛ³°¤ÊÅ¿Ëö¤ò¸ì¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£