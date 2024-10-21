Áá´üÈ¯¸«¤Ë¤è¤êÂÐ±þ¤Ë¤âÊÑ²½¡¡Ç§ÃÎ¾É¤ÈÊªËº¤ì¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¥³¥Ä¤Ê¤É¤Î¸ø³«¹ÖºÂ
Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢Áá´üÈ¯¸«¤Î½ÅÍ×À¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¹ÖºÂ¤¬19Æü¡¢»°½Å¸©ÄÅ»Ô¤Î¸©Î©´Ç¸îÂç³Ø¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Î©´Ç¸îÂç³Ø¤¬ÃÏ°è¹×¸¥»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Ç¯¤Ë3²ó³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¸ø³«¹ÖºÂ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
19Æü¤Ï¡¢Ç¾Â´Ãæ¤ÈÇ§ÃÎ¾É¤¬ÀìÌç¤ÎºÑÀ¸²ñÌÀÏÂÉÂ±¡¤ÎÉÚËÜ½¨ÏÂÉÂ±¡Ä¹¤¬¡ÖÇ§ÃÎ¾ÉÁá´üÈ¯¸«¤Î¥³¥Ä Áá¤¯¸«¤Ä¤±¤ÆÍ½ËÉ²ðÆþ¤·¤è¤¦¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹ÖµÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÚËÜÉÂ±¡Ä¹¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤Ï¡ÖÁá´ü¤ÎÀäË¾¡×¤È¤µ¤ì¤¿»þÂå¤«¤é¡¢¿·Ìô¤ÎÅÐ¾ì¤ä¡ÖÇ§ÃÎ¾É´ðËÜË¡¡×¤ÎÀ®Î©¤Ê¤É¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Î°Õ¼±¤¬ÊÑ²½¤·¤¿Î®¤ì¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥±¥¢¤ä¼£ÎÅÌô¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Ê¹Ô¤ÎÄøÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢·ÚÅÙ¤Î¾õ¶·¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ä¡¢Ã±¤Ê¤ëÊªËº¤ì¤È¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤Î¾É¾õ¤È¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤âÀâÌÀ¤·¡¢Áá´üÈ¯¸«¤È¼£ÎÅ¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£