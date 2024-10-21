¶âÂô¤Î±¦WB¾®Åç²íÌé¤¬º¸Âè5ÃæÂ¹ü¹üÀÞ¡¡¾¾ËÜÀï¤ÇÁ°È¾¸òÂå
¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¤Ï21Æü¡¢DF¾®Åç²íÌé¤ÎÉé½ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¾®Åç¤Ï13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°Âè32Àá¤Î¾¾ËÜ»³²íFCÀï¤â±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¤¬¡¢45Ê¬¤Ë¸òÂå¡£Á´¼£¤³¤½ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢º¸Âè5ÃæÂ¹ü¹üÀÞ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º£µ¨¤ÎJ3¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç32»î¹ç¤Ç5¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
¾®Åç¤Ï13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°Âè32Àá¤Î¾¾ËÜ»³²íFCÀï¤â±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¤¬¡¢45Ê¬¤Ë¸òÂå¡£Á´¼£¤³¤½ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢º¸Âè5ÃæÂ¹ü¹üÀÞ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º£µ¨¤ÎJ3¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç32»î¹ç¤Ç5¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é