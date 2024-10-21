¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ·ÐºÑÁí¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹ Åì¾Ú¡¢¸áÁ°½ªÃÍ¤Ï129±ß¹â Åì¾Ú¡¢¸áÁ°½ªÃÍ¤Ï129±ß¹â 2024Ç¯10·î21Æü 11»þ36Ê¬ ¶¦Æ±ÄÌ¿® ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡¡21Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¸áÁ°½ªÃÍ¤Ï¡¢Á°½µËö½ªÃÍÈæ129±ß20Á¬¹â¤Î3Ëü9110±ß95Á¬¤À¤Ã¤¿¡£ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¡×¡Ö¥¹¡¼¥Õ¥¡¥ß¡×°ìÆ²¤Ë¡¢¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤¬10·î2Æü¥ª¡¼¥×¥ó¤Ø¡¡Ç¤Å·Æ²È¯É½ ¡Ö¥¬¥½¥ê¥ó¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¡×±Ä¶ÈÍø±×1²¯±ßÄ¶¤Ë¡¡21Ç¯ Ãæ¹ñ¡¢´ë¶È¸þ¤±¶âÍø²¼¤²¡¡¿ÍÌ±¶ä¡¢3¥«·î¤Ö¤ê