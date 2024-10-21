±üÇ½ÅÐ¹ë±«¤«¤é1¤«·î¡¡400¿Í°Ê¾å¤¬ÈòÆñÀ¸³èÂ³¤¯¡¡Ç½ÅÐ´±Ì±Ï¢·ÈÉü¶½¥»¥ó¥¿ー¤¬³«½ê
Ç½ÅÐÈ¾Åç¤ò½±¤Ã¤¿µÏ¿Åª¤Ê¹ë±«¤«¤é21Æü¤Ç1¤«·î¤Ç¤¹¡£
ÀÐÀî¸©Æâ¤Ç¤Ïº£¤â1¿Í¤Î¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢400¿Í°Ê¾å¤¬ÈòÆñÀ¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9·î¤Î±üÇ½ÅÐ¹ë±«¤Ç¤ÏÀÐÀî¸©Æâ¤Ç14¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢º£¤â1¿Í¤Î¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
½»Âð¤Ø¤ÎÈï³²¤ÏÁ´²õ¤ä¿»¿å¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤ÆÌó1500Åï¤Ë¾å¤ê¡¢434¿Í¤¬ÈòÆñÀ¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¹ÔÀ¯¤ÈÌ±´ÖÃÄÂÎ¤Ê¤É¤ò¤Ä¤Ê¤°Áë¸ý¤È¤Ê¤êÉüµìÉü¶½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡ÖÇ½ÅÐ´±Ì±Ï¢·ÈÉü¶½¥»¥ó¥¿ー¡×¤¬21Æü¡¢³«½ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÚ ¹À ÀÐÀî¸©ÃÎ»ö¡§
¡ÖNPO¤Î³§¤µ¤óÊý¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿ÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤ê·ÑÂ³Åª¤ÊÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÃÏ¿Ì¤È¹ë±«¤«¤é¤ÎÉüµìÉü¶½¤Ë¸þ¤±¡¢³¹¤Å¤¯¤ê¤ä¤Ê¤ê¤ï¤¤¤ÎºÆ·ú¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£