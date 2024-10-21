ºå¿ÀÆ£Àî´ÆÆÄ¤Ë´üÂÔÂç¡¢¡Ö¤¯¤¹¤Ö¤ë2¿Í¤Î¹âÂ´¥É¥é1¡×ºÆÀ¸¹©¾ì¡Ä¥×¥é¥¤¥É¹â¤¤Æ£Ï²¤â¿´¿ì¤·¤¿¼êÏÓ
¡¡½¢Ç¤Áá¡¹¡¢¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤ò»ë»¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀºÎÏÅª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ëºå¿À¤ÎÆ£Àîµå»ù¿·´ÆÆÄ¡Ê44¡Ë¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Ûºå¿ÀÆ£Àî´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤²ñ¸«¡Ö¸À¸ìÌÀÎÆ¡¢°ÕÌ£ÉÔÌÀÎÆ¡×¤À¤Ã¤¿¡ÈÆÃ¼ì»ö¾ð¡É¤È¤Ï¡©¡©¡©
¡¡Åê¼ê½Ð¿È¤ÎÀÄÇ¯´ÆÆÄ¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¡¢µåÃÄÆâ¤Ç¤Ï¤¯¤¹¤Ö¤ë¡Ö¹âÂ´¥É¥é1¡×2¿Í¤ÎºÆÀ¸¤ÈÈôÌö¤Ë´üÂÔ´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À¾½ãÌð¡Ê23¡Ë¡¢¿¹ÌÚÂçÃÒ¡Ê21¡Ë¤ÎÎ¾±¦ÏÓ¤À¡£
¡¡À¾½ã¤Ï5Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢¤ï¤º¤«4»î¹çÅÐÈÄ¤Ç0¾¡1ÇÔ¡£3Ç¯ÌÜ¤Î¿¹ÌÚ¤â°ì·³ÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æó·³¤Ç¤â21»î¹ç¤Ç0¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨11.32¤È»¶¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ë¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÃæ¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÏÀ¾½ã¤ÎÅêµå¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¡Ö¤¹¤´¤¯²ÝÂê¤Ï¸«¤¨¤¿¡£²þÁ±¤Ç¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÀµÄ¾»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢²þÂ¤¥×¥é¥ó¤ò²¹¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¿¹ÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Æ±¶¿¤Î¹âÃÎ½Ð¿È¤ÇÆ±¤¸¡Ö¹âÂ´¥É¥é1±¦ÏÓ¡×¤È¤·¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¸½ÌòÈÕÇ¯¡¢¸åÇÚÅê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æº©ÀÚÃúÇ«¤Ë½õ¸À¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬Åö»þ¡¢²áÅÙ¤ÎÀ©µåÆñ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡Ê¸½¥á¥¸¥ã¡¼FA¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆ£Ï²¤¬°ì¡¢Æó·³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Ï¼óÇ¾¿Ø¤â¤ª¼ê¾å¤²¤Ç¡¢»ö¼Â¾å¤ÎÊüÇ¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢µß¤¤¤Î¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿¤Î¤¬µå»ù¤À¤Ã¤¿¡×¡ÊÊüÁ÷´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤ä»Í¹ñIL¹âÃÎ¤ò·Ð¤Æ2016Ç¯¤Ëºå¿À¤ËÉüµ¢¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Æ£Ï²¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¡¢Æ£Ï²¤â¤Þ¤¿Æ£ÀîÀèÇÚ¤Î½õ¸À¤ò¶Ä¤¤¤À¡£¸Å³ô¤ÎOB¤¬¸À¤¦¡£
¡Öµå»ù¤¬¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿20Ç¯¡¢Æ£Ï²¤Ï9·î¤Þ¤ÇÀèÈ¯¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Çµ»½ÑÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»öºÙ¤«¤¯½õ¸À¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ÇÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤ÆÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£»þ¤Ë¤Ïµå»ù¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¿¿¸å¤í¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¡Øº£¤Î¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÂÎ½Å¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡Ù¤Ê¤É¤È1µå¤´¤È¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤ë¤³¤È¤â¡£¥×¥é¥¤¥É¤¬¹â¤¯¤ÆÊ¹¤¯¼ª¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿Æ£Ï²¤Ç¤¹¤¬¡¢µå»ù¤Î½õ¸À¤À¤±¤ÏÇ®¿´¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£¤ÎÀ¾½ã¤ä¿¹ÌÚ¤é¼ã¼ê¡¦Ãæ·øÅê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÄÌ»»245¥»¡¼¥Ö¡¢164¥Û¡¼¥ë¥É¤ÇÌ¾µå²ñÆþ¤ê¤·¤¿Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÃæ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡£ÀâÆÀÎÏ¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡£µåÃÄ¤Ï¤Ê¤ª¤µ¤é¡¢¡ÖÆ£ÀîºÆÀ¸¹©¾ì¡×¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤²ñ¸«¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¥Ù¥é¥Ù¥é¤ÈÌÀÏ¯²÷³è¤Ë¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤¹¤ë°ìÊý¡¢´Î¿´¤ÎÃæ¿È¤Ï°ÕÌ£ÉÔÌÀ¡×¤È´¶¤¸¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ë¡×¤È¤Ï¡¢¸×ÅÞ¤ÎÊ¸·ÝÉ½¸½³Ø¤ÎÀìÌç²È¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¤½¤Î¡ÖÆÃ¼ì»ö¾ð¡×¤È¤Ï¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£