¡¡21ÆüÄ«¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¿ðÊæ¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢½»¿Í¤ÎÃËÀ­¤¬¤ä¤±¤É¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¿ðÊæ¶èÌïÉÙÄÌ5ÃúÌÜ¤Ë¤¢¤ë7³¬·ú¤Æ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç21Æü¸áÁ°5»þ50Ê¬¤´¤í¡¢²Ð¤È±ì¤¬¸«¤¨¤ë¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¾ÃËÉ¼Ö¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ²Ð¤Ï2»þ´Ö¤Û¤É¤Ç¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ð¸µ¤Î1³¬¤ÎÉô²°¤Ë½»¤à86ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬¤ä¤±¤É¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡¸½¾ì¤Ï¡¢¸©Î©¾¼ÏÂ¹â¹»¤Î¤¹¤°ÆîÂ¦¤Ë¤¢¤ëÌïÉÙÄÌ¤ËÌÌ¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬¾Ü¤·¤¤½Ð²Ð¸¶°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£