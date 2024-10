【ヤンマガ日常ch】10月21日 公開

講談社は、YouTubeチャンネル「ヤンマガ日常ch」を10月21日に開設した。また、第1回として「ねずみの初恋」作者の大瀬戸陸氏に密着した映像「ヤンマガ史上最速ヒット!若き天才に迫る――。」を公開した。

今後は10月24日に編集の白木氏の仕事に関する「エース編集のお仕事密着」、10月28日に「ヤニねこ」を描くにゃんにゃんファクトリー氏によるヤングマガジン月間新人漫画賞の審査の模様を投稿するという。

エース編集のお仕事密着

にゃんにゃんファクトリー先生の審査に密着

【【ねずみの初恋】ヤンマガ史上最速ヒット!若き天才に迫る――。【大瀬戸陸先生】】

