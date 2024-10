過去最大スケールの火薬量と台船を用いた海上演出が楽しめる！大阪芸術花火2024

大阪芸術花火2024開催委員会は、来る2024年11月2日(土)にりんくう公園マーブルビーチ/大阪府泉佐野市りんくう において、日本の伝統的な花火と音楽をシンクロさせた新しい「芸術文化」を創造する「大阪芸術花火2024」を開催します。

大阪芸術花火2024

タイトル :大阪芸術花火2024

日時 :2024年11月2日(土) 18:00〜花火打上げ予定

場所 :りんくう公園 マーブルビーチりんくうプレミアム・アウトレット

裏遊歩道 芝スペース「大阪府泉佐野市りんくう往来南7-1」

主催 :大阪芸術花火2024開催委員会

花火演出 :大阪芸術花火DreamProject

(日本各地のトップ花火師チームで組成)

コレオグラファー:大矢 亮

料金 :【関西国際空港30周年記念お祝い特別割引価格】

ゴロゴロイス席 一般価格7,500円(税込)→“7,000円(税込)”

※10/19(土)23:00〜10/31(木)23:00までの期間限定価格です。

入場者数 :約20,000人

2024年の大阪芸術花火は過去最大スケールの火薬量と台船を用いた海上演出です!

その奥にある関西国際空港は2024年で開港30周年を迎えます。

対岸地域と共に大きな試練を乗り越え、来年行われる2025年大阪・関西万博もひかえ飛躍に向かう関西国際空港開港30周年を記念して、期間限定で特別割引を実施。

一般価格よりも500円お得に購入できるラストチャンスです。

●喜怒哀楽のある映画のように展開する芸術花火●

国内最高峰の花火師達による芸術玉を中心に組み合わせて構成され、音楽のリズムや曲調にシンクロするよう綿密にプログラムされ滞空時間、残存光を計算に入れ、1/30秒単位でコントロールされる花火は音楽のリズム・メロディー・楽器・歌詞・ボーカルに合わせて約50分間ノンストップで演出されます。

会場のロケーション、地域性を取り入れた大胆な演出を得意とし、高度な技術によって従来の花火大会を芸術の域に押し上げたものです。

市民ボランティアが多数参加し、地域の方々が世代を超えて協力しあい、その土地の食、観光、宿泊なども連携し作り上げる持続可能な地域創生イベントです。

●大阪芸術花火でしか見られない豪華絢爛な海上花火●

花火の内容はもちろん素晴らしいですが、大阪芸術花火はロケーションもまた格別です。

ビーチとして整備された会場は、障害物が一切無く、花火観覧に最高なロケーションです。

マーブルビーチから眺める夕日は、日本の夕陽百選に選ばれており、海に沈みゆく美しい夕日は、大自然を感じさせてくれます。

夕日が沈んだ後は、水平線から打ち上がる豪華絢爛な海上花火を存分に楽しめます!

