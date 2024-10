ドローンスクール受講者の継続的成長支援にも活用！サーマル企画『AVILOG』

サーマル企画は、複数ドローンと操縦者の飛行日誌をPCひとつで一元管理できるドローン運航管理ソフト『AVILOG(アヴィログ)』を2024年11月1日(金)より販売。

サーマル企画『AVILOG(アヴィログ)』

■「AVILOG(アヴィログ)」の概要

アプリ名 : AVILOG

URL : https://www.nicethermal.com

提供開始日時: 2024年11月1日(火)

対応OS : Mac OS、Windows、Android

利用料金 : 880円(税込)

運営・企画 : サーマル企画

■運航管理をサービスに変えるAVILOG

従来の飛行日誌作成アプリのようにAVILOGも、飛行時間を入力フォームに入力すれば飛行日誌・整備記録・日常点検表を作成できるので、スクール運営業務のコストダウンと効率化を図ることができます。

しかし効率化を図るだけで良いのでしょうか。

今回発売するAVILOG最大の利点は、スクールオーナーが管理画面でスクールに紐づく全ての受講者の飛行目的・飛行時間・機体の使用状況など、全ての情報を把握できることです。

こうした情報は取得資格の更新に役立つだけでなく、受講終了者に対して次のようなアイデアで継続的成長支援サービスを提供することでスクールの収益率アップが期待できます。

■飛行時間を増やしたくなる楽しい仕掛け!

スクールで操縦資格を取得した後に飛行経験を重ねて行ける仕組みを作れば、他のスクールと差別化できる魅力の一つになります。

そこでスクール管理者がAVILOGを使って毎月1回受講生の飛行時間を確認し、飛行時間5分ごとに1ポイントをスクールが付与します。

貯めたポイントは、スクールの特典やドローン関連商品、さらには研修会やイベント参加費の一部として使用できるようにするなど、ポイントシステムによって、ドローンを飛ばす楽しさを倍増させ、より多くの飛行時間を積極的に重ねることが促進できます。

■受講終了者とスクールの関係を繋ぐ!

ドローンスクールにおけるもう一つの課題は、受講終了者との繋がりをどのように継続していくかです。

そこでスクール卒業後もAVILOGを有料で継続利用してもらう代わりに、受講終了者の飛行時間をチェックして、例えば節目となる100時間ごとにスクールからお祝いメッセージと特別プレゼントが送られる特典を設けることで達成感を感じさせ、更なる飛行記録への意欲が高まるようにします。

また、上位資格取得や研修へ参加した時の飛行時間には、ボーナスポイントを追加することや、受講者の操縦経歴をスクールが評価して、操縦資格を活かして就業する場合に推薦状を出すことで、卒業後も受講生とスクールの繋がりを継続する重要性を強調できます。

