Êì¿Æ¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¡¢¤¤¤¸¤á¡¢ÉÔÅÐ¹»¡ÄÉÔ¹¬¤ÊÀ¸¤¤Î©¤Á¤ÎÃË¤Ï¤Ê¤¼ÀÈÈºá¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤¿¤Î¤«¡©¡¡Æ±ÌäÂê¤ò¸ì¤ë¾å¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡ÖÉé¤ÎÏ¢º¿¡×¤ÎÀµÂÎ
¡ÒÊì¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤Ê¤ó¤Æ»º¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢Éã¤«¤é¤Ï¥¢¥¶¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç´é¤ò²¥¤é¤ì¡ÄÃË»ù20¿Í¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¡Ö¤¢¤ë¾®»ùÀÈÈºá¼Ô¡×¤ÎÈá¤·¤À¸¤¤Î©¤Á¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡ÉÔ¹¬¤ÊÀ¸¤¤Î©¤Á¤ÎÃË¤Ï¡¢¤Ê¤¼ÃË»ù20¿Í¤ò½±¤¦¾®»ùÀÈÈºá¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡£Æ±ÌäÂê¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡ÖÉé¤ÎÏ¢º¿¡×¤ÎÀµÂÎ¤ò¡¢À¾Àî¸ý±ÝËÜ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÉû±¡Ä¹¡ÊÀº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã»Î¡¦¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡Ë¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°ÍÂ¸¾É¼£ÎÅ¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÀÆÆ£¾Ï²Â»á¤ÎÃø½ñ¡Ø»Ò¤É¤â¤Ø¤ÎÀ²Ã³² ÀÅª¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤È¤Ï²¿¤«¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¿·½ñ¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î2²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÃË»ù20¿Í¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¡ÖÈá¤·¤À¸¤¤Î©¤Á¤Î¾®»ùÀÈÈºá¼Ô¡×
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¡©getty
¢¡¢¡¢¡
Èï³²¼Ô¤¬²Ã³²¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÉé¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¡×
¡¡µÔÂÔ¤µ¤ì¡¢³Ø¹»¤Ç¤â¤¤¤¸¤á¤Ë¤¢¤Ã¤¿G¤Ï°ì»þ¤Ï»à¤Ì¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¡ÖÊ¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤Ë¶á¤Å¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖÃË¤Î»Ò¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢°Â¿´´¶¤ä¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤ÈºÛÈ½¤Ç¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Êì¿Æ¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¡¢²ÈÄí¤Ç¤ÎµÔÂÔ¡¢³Ø¹»¤Ç¤Î¤¤¤¸¤á¡¢ÉÔÅÐ¹»¡Ä¡ÄG¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤Ë¤ÏÆ±¾ð¤¹¤Ù¤ÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤óºá¤òÈÈ¤·¤Æ¤¤¤¤ÍýÍ³¤Ë¤ÏÅþÄì¤Ê¤ê¤¨¤Þ¤»¤ó¡£ÀäÂÐ¤Ë²Ã³²¼Ô¤òµö¤»¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÈï³²¼Ô´¶¾ð¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤³¤ÇÌÀµ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢µÔÂÔ¤äÀÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿Í¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ²Ã³²¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ø¤ÎÀÅªÓÏ¹¥¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â¡¢¤à¤·¤í¾¯¿ôÇÉ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢²Ã³²¼ÔÎ×¾²¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Ë¼«Ê¬¤¬»ÙÇÛ¤µ¤ì¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥â¥Î¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÈï³²¼Ô¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¼«Ê¬¤è¤ê¤â¼å¤¤Î©¾ì¤Î¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¤È¤¤¤¦¡ÖÉé¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÖÈï³²¼Ô¤«¤é²Ã³²¼Ô¤Ø¤ÎÆ»¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀË½ÎÏ¤Ï¡¢É¬¤º¸¢ÎÏ´Ø·¸¤Î¤Ê¤«¤Çµ¯¤¤Þ¤¹¡£¾å¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ä¼Ô¡¢ÎÏ¤Î¶¯¤¤¼Ô¤¬¡¢²¼¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤¤¤ë¼Ô¡¢ÎÏ¤Î¼å¤¤¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆË½ÎÏ¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¡Ö»ÙÇÛ¡½Èï»ÙÇÛ¡×¤Î´Ø·¸¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÀË½ÎÏ¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éºÆÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËG¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃË¤Î»Ò¤ÏÀ¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢±¢Éô¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤âÀÅª¤Ë¶½Ê³¤·¡¢µö¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ç§ÃÎ¤ÎÏÄ¤ß¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²Ã³²¼Ô¤Ë¤ÏÆ±¾ð¤¹¤Ù¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡Ä
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Éé¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ê¡¢Ç§ÃÎ¤ÎÏÄ¤ß¤Ø¤ÎÂÐ½èÊýË¡¤ò¶µ¤¨¡¢±£¤·¤¿¤¤¼«Ê¬¤ÎÌäÂê¤ä²áµî¤òÀµÄ¾¤ËÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë¾ì½ê¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Æ±¤¸ÌäÂê¤ò»ý¤Ã¤¿Ãç´Ö¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡Ä¡Ä¤³¤ì¤¬²Ã³²¼ÔÎ×¾²¤ÎÌò³ä¤Ê¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã³²¼ÔÎ×¾²¤Ï¤è¤¯¡Ö²Ã³²¼Ô¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¼£ÎÅ¶µ°é¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ù±ç¡Ê¥±¥¢¡Ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤ËG¤Ë¤ÏÆ±¾ð¤¹¤Ù¤À®°éÎò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²Ã³²¼ÔÎ×¾²¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸¶°ø¡×¤È¡ÖÀÕÇ¤¡×¤ÏÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ö¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¡×¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó²Ã³²¼Ô¤¬Êú¤¨¤¿²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤ò¥±¥¢¤·¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤º¤â¤Ã¤È¤âÍ¥Àè¤¹¤Ù¤½ÅÍ×»ö¹à¤Ï¡¢²Ã³²¹Ô°Ù¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¡¢¤Ä¤Þ¤ê¿·¤¿¤ÊÈï³²¼Ô¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÊÀÆÆ£ ¾Ï²Â¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë