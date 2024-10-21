Æ£Åç¥¸¥å¥ê¡¼¤¬¡ÖTravis Japan¡×¥í¥¹¸ø±é¤ËÍè¾ì¤ÇÊªµÄ¡Äµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÀ²Ã³²ÌäÂê¤òÀäÂÐ¤ËÉ÷²½¤µ¤»¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤
¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¸Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤Ë¤è¤ëÏ¢Â³»ùÆ¸À²Ã³²ÌäÂê¤Ç¡¢¼ÒÄ¹¤ÎºÂ¤òÂà¤¤¤¿ÁÏ¶È²È¤ÎÆ£Åç¥¸¥å¥ê¡¼·Ê»Ò»á¡Ê58¡Ë¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤«¤é¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶ÈÌ³¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡×¤Î¶½¹Ô¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛNHK¤Ï¡Ö¿Í¸¢¤è¤ê»ëÄ°Î¨¡×¤Çµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º²ò¶Ø¤Î¶ò¡Ä¡Ö³èÌö¤äÏÃÂêÀ¤òÍýÍ³¤Ëµ¯ÍÑ¡×¤Ï¡ÈÊýÊØ¡É
¡¡7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTravis Japan¡×¤Îº£·î15Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö14Æü¡Ë¤ËÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç³«¤«¤ì¤¿¸ø±é¤Ç¡¢¥¸¥å¥ê¡¼»á¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬SNS¤ËÂ¿¿ô¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯5·î¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¥¸¥å¥ê¡¼»á¤Ï½ÇÉã¤Ç¤â¤¢¤ë¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤ÎÀÈÈºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¼Õºá¤·¤¿ºÝ¤Ë¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¸å¤ï¤¿¤·¤ÏÊä½þ¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿´¤Î¥±¥¢¤ËÀìÇ°¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤Ï°ìÀÚ¤¢¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¨¡¨¡¡£
¡¡Êä½þÌäÂê¤Ï¸½ºß¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¼Ò¤ÎÅì»³µªÇ·¼ÒÄ¹¤¬Àë¸À¤·¤¿¡ÖË¡¤òÄ¶¤¨¤¿µßºÑ¡×¤«¤é¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¡£Èï³²¼Ô¤¿¤Á¤È¤ÎÊä½þ³Û¤Î¸ò¾Ä¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖµßºÑ°Ñ°÷²ñ¡×¤ÏÊä½þ´ð½à¤òÌÀ¼¨¤»¤º¡¢¸µ¡ÖÅö»ö¼Ô¤Î²ñ¡×¤ÎÀÐ´Ý»ÖÌç»á¤È¤ÎÄ´Ää¤Ç¤ÏÊä½þ¶â¸ò¾Ä¤Ç¡ÖÄ´Ää¤ò¼è¤ê²¼¤²¤ë¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥¸¥å¥ê¡¼»á¤¬¥í¥¹¤Ç¤Î¸ø±é¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¤³¤ÎÂè3²óÄ´Ää¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Íâ½µ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤Î¼èºà¤Ë¥¸¥å¥ê¡¼»á¤¬¸ø±é²ñ¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢¤³¤¦¥á¡¼¥ë¤ÇÊÖÅú¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ô¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤´Íè¾ì¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ð±Ä¤Ë¤Ï°ìÀÚ´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡Õ
¡¡¸½ºß¤â¼Â¼ÁÅª¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÃÏ°Ì¤Ï³ô¤â´Þ¤á¤Æ¼êÊü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤ó¤ÊëÌÊÛ¤¬ÄÌ¤¸¤ë¤È¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤éÅÙ¤·Æñ¤¤»×¤¤¾å¤¬¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥¸¥å¥ê¡¼¤µ¤ó¤È¤¤¤¤¡¢Åì»³¤µ¤ó¤È¤¤¤¤¡¢Êä½þ¤Ï¤â¤¦ºÑ¤ó¤À¤È¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤ÏÊä½þ¿½¹ð¼Ô1000¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢Ï¢Íí¤Î¤Ä¤¤¤¿763¿ÍÃæ¤Î743¿Í¤ËµßºÑ°Ñ°÷²ñ¤«¤éÏ¢Íí¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡Ö97¡ó¡×²ò·è¤È¤Î¿ô»ú¤òHP¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Êä½þÆâÍÆ¤òÄÌÃÎ¤·¤¿530¿Í¤Î¤¦¤Á¤Ë¤â¡¢ÀÐ´Ý»á¤Î¤è¤¦¤Ë¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Ê£¿ô¤¢¤ë¤Û¤«¡ÖÊÀ¼Ò¤è¤êÊä½þ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤»Ý¤ò¤´Ï¢Íí¡Ê213¿Í¡Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤µ¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤¿¤Á¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÀÐ´Ý»á¤ËÂ³¤¤¤ÆÄ´Ää¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ëÈï³²¼Ô¤âÊ£¿ô¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£·ÝÇ½¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊ¿ÌîÁáÉÄ¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¥¸¥å¥ê¡¼¤µ¤ó¤È¤¤¤¤¡¢Åì»³¤µ¤ó¤È¤¤¤¤¡¢Êä½þ¤Ï¤â¤¦ºÑ¤ó¤À¤È¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¸¥å¥ê¡¼¤µ¤ó¤Îº£²óÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢¥À¥á¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤Þ¤ÀÊä½þ¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÈï³²¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Î¿´Ãæ¤Ï»¡¤¹¤ë¤ËÍ¾¤ê¤¢¤ë¡×
¡¡¼ÂÌ¾¤ÇÈï³²¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¸µ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»Ö²ìÂÙ¿»á¡¢Ä¹ÅÏ¹¯Æó»á¡¢ÃæÂ¼°ìÌé»á¤Ï¤³¤Î¤Û¤ÉÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ç²ñ¸«¤·¡¢Èï³²¼Ô¤¿¤Á¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¥³¥á¥ó¥ÈÌäÂê¤â¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ï¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£ÃæÂ¼»á¤Ï¡Ö¤½¤³¤Ë³¸¤ò¤·¤Æ¤ÏÆ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢Ä¹ÅÏ»á¤Ï¤³¤¦ÁÊ¤¨¤¿¡£
¢£¡ÖÊä½þ¶â¤ò¤â¤é¤¨¤Ð¿´¤ÏÌþ¤¨¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Á´¤¯¤â¤Ã¤Æ¥Î¡¼¤À¡×
¡¡Åì»³¼ÒÄ¹¤ÈÆ±¤¸¡Ö¾¯Ç¯Ââ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢2020Ç¯¤ËÂà½ê¤·¤¿¶Ó¿¥°ìÀ¶¤Ï¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î°¤Àîº´ÏÂ»Ò»á¤È¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¤³¤Î¤Û¤É¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ô¤¦¤ó¡£ÅöÁ³¡¢ÈÈºá¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ï»ö¼Â¤À¤«¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÏÈÈºá¼Ô¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤¬Àî¤ÇÅ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¬¡¢¼Â¤Ï»¦¿ÍÈÈ¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¡Õ
¢£NHK¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È½Ð±é²ò¶Ø
¡¡Àè¤ÎNHKÄêÎã²ñÄ¹²ñ¸«¤Ç°ðÍÕ±äÍº²ñÄ¹¤Ïµì¥¸¥ã¥Ë¥¿¥ì¤Ø¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é²ò¶Ø¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£20ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî¡È¥¢¥¤¥É¥ëÄë¹ñ¡É¤Î¼ÂÁü¡×¤Ç¤ÏÀ²Ã³²ÌäÂê¤òÆÃ½¸¤·¤¿¤¬¡¢Åö¤ÎÈï³²¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤ÎÆ¬±Û¤·¤ËÌäÂê²ò·è¤ÎÆ»¶Ú¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£¥¸¥å¥ê¡¼»á¤¬¡¢Åì»³¼ÒÄ¹¤¬¡¢¤µ¤é¤ËNHK¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÀ²Ã³²ÌäÂê¤Ï°ì·ïÍîÃå¤È¤Ç¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¸À¸ìÆ»ÃÇ¡£ÀäÂÐ¤ËÉ÷²½¤µ¤»¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡Èï³²¼ÔÃÖ¤µî¤ê¤ÇÊª»ö¤¬µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛNHK¤Ï¡Ö¿Í¸¢¤è¤ê»ëÄ°Î¨¡×¤Çµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º²ò¶Ø¤Î¶ò¡Ä¡Ö³èÌö¤äÏÃÂêÀ¤òÍýÍ³¤Ëµ¯ÍÑ¡×¤Ï¡ÈÊýÊØ¡É¡Ä¤Ç¤Ï¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î¥¿¥ì¥ó¥Èµ¯ÍÑ¤òµÞ¤°NHK¤Î¶ò¤«¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£