¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÎÏ¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤¬¾å¤¬¤ë¡ªSerenity Flow Yoga
Serenity Flow Yoga¤¬2024Ç¯11·î¤è¤êÅìµþÅÔÂå´±»³±ØÉÕ¶á¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
Serenity Flow Yoga
³«Å¹Æü¡¡¡§11·î²¼½Ü
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷À¾2-17-5 ¥µ¥ó¥Ó¥ì¥Ã¥¸Âå´±»³
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Åì²£ÀþÂå´±»³±ØÅÌÊâ3Ê¬¡¢JR¡¦¥á¥È¥í·ÃÈæ¼÷±Ø4Ê¬
Serenity Flow Yoga¤¬2024Ç¯11·î¤è¤êÅìµþÅÔÂå´±»³±ØÉÕ¶á¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£
Á´¥¯¥é¥¹´°Á´±Ñ¸ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤Ç³Ú¤·¤¯¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤ëÃç´Ö¤È¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤Î¿´¤ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü¾ïÅª¤Ë±Ñ¸ì¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ÛÊ¸²½¤Î¿Í¡¹¤È¸òÎ®¤¹¤ë¼«¿®¤¬¤Ä¤¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¥ë¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚSerenity Flow Yoga¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£°î¤ì¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥è¥¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÎENGLISH YOGA¤Ç³Ú¤·¤¯ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é¿´¡¦ÂÎ¤Î½ÀÆðÀ¥¢¥Ã¥×¤È±Ñ¸ì¶ì¼ê°Õ¼±¤ò¹îÉþ¡£
¤½¤ÎÀè¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤ÏÁ´¤¯¤ÎÊÌÀ¤³¦¤Ç¤¹¡ª
±Ñ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤¶¤È¤Ê¤ë¤ÈÊÙ¶¯¤Ï¸å²ó¤·¡£
±Ñ¸ì³Ø½¬¶µºà¤òÇã¤¤¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢3ÆüË·¼ç¡£
¤½¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ËÎÉË¡¤Ç¤¹¡ª¤Þ¤º¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤ÏÊÙ¶¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ú¤·¤¤¡ª¤Ê¤É¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÊó½·¤Ç¤¹¡£
Serenity Flow Yoga¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â²ò·èºö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´¥¯¥é¥¹¤ÏÁ´¤Æ±Ñ¸ì¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ç¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤È³Ú¤·¤¯¥è¥¬¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÎÏ¡¦±Ñ¸ìÎÏ¤â¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ã¥¹¥ó¸å¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÈÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤ªÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¥è¥¬¤ÎÍ¾±¤¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤ªÃã²ñ¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼°Õ¼±¤¬²êÀ¸¤¨¡¢¤µ¤é¤ËÃç´Ö°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
±Ñ¸ì¼èÆÀ¤¹¤ë°ìÈÖ¤ÎÊýË¡¤ÏÆü¾ïÅª¤Ë±Ñ¸ì¤òÏÃ¤¹¿Í¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥è¥¬¤Ç¿´¡¦ÂÎ¤Î½ÀÆðÀ¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÎÏ¤â³ÊÃÊ¤Ë¥¢¥Ã¥×¡ª¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÎÏ¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢À¤³¦´Ñ¤Ï³Î¼Â¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú½¼¼Â¤·¤¿¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û
¢£¥è¥¬¥¯¥é¥¹
¥¯¥é¥¹¤Ï½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¥ì¥Ù¥ë¤Ë±þ¤¸¤¿¥¯¥é¥¹¹½À®¤ÇÃ¯¤Ç¤â¥è¥¬¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½é¿´¼Ô¸þ¤±¥¯¥é¥¹¤Ç¤ÏÃúÇ«¤Ë¥Ý¡¼¥º¤Î¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥È¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¤Î¤Ç¥Ý¡¼¥º¤Î¿¼¤¤ÉôÊ¬¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥¹¤ÎÆ¬¤Ç¤Ï10Ê¬ÄøÅÙ¤ÎâÔÁÛ¤ä¸ÆµÛË¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¿´¤ÎÉÔ°Â¤ä¶ÛÄ¥¤ò¼è¤ê½ü¤¤Þ¤¹¡£
¥è¥¬Å¯³Ø¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Ý¥¨¥à¤ä»í¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥¯¥é¥¹¤ò¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÇÀº¿ÀÌÌ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥Ð¡¼¡£
¤¿¤À¤Î¥è¥¬¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍøÍÑ¼ÔÆ±»Î¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼°Õ¼±¤â¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¸å¤Ë¤Ï¤ªÃã²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢¸òÎ®¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
Äê´üÅª¤Ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¡¢À¸ÅÌ¤µ¤óÆ±»ÎÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹¥¿¥¸¥ª³«¶È¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¡Û
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë±Ñ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢Ä´ºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡ÖÌó20¡Á30¡ó¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¡ÖÆü¾ï²ñÏÃ¥ì¥Ù¥ë¡×¤«¤é¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ì¥Ù¥ë¡×¤Þ¤ÇÉý¹¤¤±Ñ¸ìÎÏ¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤áÎ®Äª¤ËÏÃ¤»¤ë¿Í¤Ï¤³¤Î¤¦¤Á¤µ¤é¤Ë¾¯¿ô¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅý·×¤òÃÎ¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÆüËÜ¿Í¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÆ±¼Ò¤ÏENGLISH YOGA¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥è¥¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò³«¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥è¥¬¤¬¹¤¯ÉáµÚ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÅÔ»ÔÉô¤Ç¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2017Ç¯¤Î°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÅý¹ç°åÎÅ³Ø²ñ¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¥è¥¬¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¸ý¤ÏÌó750Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏÅö»þ¤ÎÁí¿Í¸ý¤ÎÌó6¡ó¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£
Áý¤¨Â³¤±¤ë¥è¥¬¿Í¸ý¤ËÂÐ¤·¡¢ENGLISH YOGA¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ±Ñ¸ì¤Ë¿¨¤ì¹ç¤¤¡¢°ÛÊ¸²½¸òÎ®¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÂå´±»³¤òÅ¹ÊÞ¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤â¡¢°ÛÊ¸²½¸òÎ®¤ò¼Â¸½¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë´Ä¶¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
½ÂÃ«¶è¤ÏÆÃ¤ËÂå´±»³¼þÊÕ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î³°¹ñ¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÂç»È´Û¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î³°¹ñ¿Í¤ÎÊý¤¬ÍèÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£
Â¿¹ñÀÒ¤ÎÊý¤¿¤Á¤ËÍèÅ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤â´Þ¤àÂ¿¹ñÀÒ¸òÎ®¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Serenity Flow Yoga¤Ç¤Ï¡¢Á´¥¯¥é¥¹±Ñ¸ì¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ç¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤È³Ú¤·¤¯¥è¥¬¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÎÏ¡¦±Ñ¸ìÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æü¡¹·«¤êÊÖ¤·±Ñ¸ì¤ò¼ª¤Ë¤·¡¢¤·¤ã¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë±Ñ¸ìÎÏ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¤Þ¤¿¡¢±Ñ¸ì¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñÀÒ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤Ç¹ñºÝ¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥è¥¬¤ò¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤´¶³Ð¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÏÆü±Ñ¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë»ØÆ³¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö±Ñ¸ì¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ°Â¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
±Ñ¸ì¤ËÆü¾ïÅª¤Ë¿¨¤ì¹ç¤¤¡¢»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ÛÊ¸²½¤Î¿Í¡¹¤È¸òÎ®¤¹¤ë¼«¿®¤¬¤Ä¤¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¥ë¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¦Á´ÊÆ¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Ç§Äê¹Ö»Õ¡¡À¾Ìî »Ï¼÷¹á
ÍÄÃÕ±à¤«¤é¹â¹»¤Þ¤Ç²£ÉÍ»Ô¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤¤¡¢Âç³Ø¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¤Î¥ê¥Ù¥é¥ë¥¢¡¼¥ÄÂç³ØÂ´¶È¡£
°é¤Ã¤¿´Ä¶¤«¤é¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»ëÅÀ¤ä¹ñºÝÅª»ëÌî¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é³«¶È¤ò·è°Õ¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢°ÛÊ¸²½¸òÎ®¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤µ¤ò¹¤á¤ë¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÎÏ¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤¬¾å¤¬¤ë¡ªSerenity Flow Yoga appeared first on Dtimes.