¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÎÏ¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤¬¾å¤¬¤ë¡ªSerenity Flow Yoga

Serenity Flow Yogaが2024年11月より東京都代官山駅付近にオープンします。

Serenity Flow Yoga

開店日 :11月下旬

所在地 :東京都渋谷区恵比寿西2-17-5 サンビレッジ代官山

アクセス:東横線代官山駅徒歩3分、JR・メトロ恵比寿駅4分

全クラス完全英語なので、英語で楽しくお話しできる仲間とストレスフリーの心と体づくりが可能になります。

日常的に英語を使うことで、異文化の人々と交流する自信がつき、結果的にコミュニケーションスキルが向上します。

【Serenity Flow Yogaについて】

ダイバーシティ溢れるグローバルヨガスタジオでのENGLISH YOGAで楽しく体を動かしながら心・体の柔軟性アップと英語苦手意識を克服。

その先に見えるのは全くの別世界です!

英語が話せるようになりたいけど、いざとなると勉強は後回し。

英語学習教材を買い込んだものの、3日坊主。

そんな人たちに良法です!まず、英語学習に必要なのは勉強するという強い意志ではなく、楽しい!などと思えるような報酬です。

Serenity Flow Yogaではそんな人たちに対しても解決策があります。

全クラスは全て英語でやるのでグローバルな仲間たちと楽しくヨガをやりながらグローバル力・英語力もアップできます。

レッスン後は、ハーブティーのサービスもあるのでみんなと和気あいあいとお話しながらヨガの余韻を楽しむことができます。

このお茶会でコミュニティー意識が芽生え、さらに仲間意識が高まることは間違いないです。

英語取得する一番の方法は日常的に英語を話す人たちと共に時間を過ごし、積極的に話すことです。

ヨガで心・体の柔軟性をアップすると同時にグローバル力も格段にアップ!グローバル力が上がれば、世界観は確実に変わります。

【充実したワークショップやイベント】

■ヨガクラス

クラスは初心者から上級者まで様々な経験レベルに応じたクラス構成で誰でもヨガを楽しむことができます。

初心者向けクラスでは丁寧にポーズのアライメントを指導するのでポーズの深い部分までしっかりと学べます。

また、クラスの頭では10分程度の瞑想や呼吸法を取り入れているので心の不安や緊張を取り除きます。

ヨガ哲学に合ったポエムや詩をテーマにクラスを進行していくので精神面もしっかりカバー。

ただのヨガレッスンを提供するだけではなく、利用者同士のコミュニティー意識も高めていくため、レッスン後にはお茶会を開催し、交流の場を提供していきます。

■コラボイベントやワークショップ

定期的にワークショップやコラボイベントを実施することでさらにコミュニティー意識の向上を図ります。

ワークショップの際にはケータリングサービスを活用し、生徒さん同士和気あいあいとできる場所を構築していきます。

【スタジオ開業までの経緯】

日本における英語が話せる人の割合は、調査によって異なるものの、一般的には「約20〜30%」とされています。

ただし、この数字は「日常会話レベル」から「ビジネスレベル」まで幅広い英語力を持つ人々を含んでいます。

そのため流暢に話せる人はこのうちさらに少数であると考えられます。

この統計を知り、もっともっと日本人のポテンシャルを伸ばしたいという思いから同社はENGLISH YOGAを提供するグローバルヨガスタジオを開業することにしました。

日本ではヨガが広く普及しており、特に都市部で人気があります。

2017年の一般社団法人日本統合医療学会の調査によると、日本国内でヨガを実践している人口は約750万人に達していました。

これは当時の総人口の約6%に相当します。

増え続けるヨガ人口に対し、ENGLISH YOGAを提供することで少しでも多くの人たちに対して英語に触れ合い、異文化交流する機会を提供したいという思いからプロジェクトを始めたのです。

そして、東京都の代官山を店舗のロケーションとして選んだのも、異文化交流を実現しやすくする環境であるためです。

渋谷区は特に代官山周辺には多くの外国人が住んでおり、多くの大使館もあります。

そのため、多くの外国人の方が来店します。

多国籍の方たちに来店していただけることは、日本人も含む多国籍交流が可能になるということです。

Serenity Flow Yogaでは、全クラス英語でやるのでグローバルな仲間たちと楽しくヨガをしながらグローバル力・英語力アップできます。

日々繰り返し英語を耳にし、しゃべることで、知らず知らずのうちに英語力がアップしていきます!また、英語でレッスンを行うため、さまざまな国籍の人たちが集まるので国際交流を楽しみながらヨガをできるという新しい感覚のスタジオになります。

レッスンは日英バイリンガルインストラクターによる指導なので、「英語だけでは不安…」という方でも安心して参加できます。

英語に日常的に触れ合い、使うことで、異文化の人々と交流する自信がつき、コミュニケーションスキルが向上します。

オーナー・全米アライアンス認定講師 西野 始寿香

幼稚園から高校まで横浜市のインターナショナルスクールに通い、大学はアメリカマサチューセッツ州のリベラルアーツ大学卒業。

育った環境から、グローバル視点や国際的視野があり、その経験を活かしたいという思いから開業を決意。

多くの人たちに、異文化交流のすばらしさを広めるために活動をしています。

