¡È13¿Í·»Äï¤ÎÄ¹½÷¡É¤Ç¡ØÂÀÍÛ¤òÊú¤¯·î¡Ù½Ð±é¤Î´Ú¹ñ½÷Í¥¡¢ÆüËÜÎ¹¹ÔÃæ¤ËÎø¿Í¤«¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ìÏÃÂê¡ª
½÷Í¥¥Ê¥à¡¦¥Ü¥é¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢ÏÃÂê¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¼Ö°Ø»ÒYouTuber¡É¤È¸µK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È
10·î20Æü¡¢¥Ê¥à¡¦¥Ü¥é¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜÎ¹¹ÔÃæ¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¡Ê¸¶Âê¡Ë¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Î¤Ê¤«¤Î¥Ê¥à¡¦¥Ü¥é¤Ï¡¢Èà»á¤È°ì½ï¤ËÆüËÜÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Í¼¿©¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿ÅÓÃæ¡¢¥Ê¥à¡¦¥Ü¥é¤ÏÈà»á¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÁ°¤â¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡£¤¹¤´¤¯¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤È¡¢¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â´¶Æ°¤ÎÎÞ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿Èà»á¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¹¬¤»¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¥Ê¥à¡¦¥Ü¥é¤Ï¡¢¤½¤Î¸å»ëÄ°¼Ô¤Ë¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤°ìÀ¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÃçÎÉ¤¯Êë¤é¤¹»Ñ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª¸«¤»¤¹¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ê¥à¡¦¥Ü¥é¤Ï13¿Í·»Äï¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢2005Ç¯¤ÎMBC¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØËÍ¤é¤ÎÆüÍË¤ÎÌë¤Ë¡Ù¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÅ·»È¤¿¤Á¤Î¹ç¾§¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø±É¸÷¤Î¥¸¥§¥¤¥ó¡Ù¡ØÂÀÍÛ¤òÊú¤¯·î¡Ù¡Ø¥µ¥á¡Á°¦¤ÎÌÛ¼¨Ï¿¡Ù¡Ø»ä¤Î¿´¥¥é¥¥é¡Ù¡Øº£Æü¤Î¥¦¥§¥Ö¥È¥¥¡¼¥ó¡Ù¡Ø¥Ò¥ç¥ó¥·¥à¤ÎÆÈÎ©Ê³Æ®µ¡ÁLive Your Own Life¡Ù¤ä±Ç²è¡Ø¥µ¥Ë¡¼±Ê±ó¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¡Ù¡ØÅà¤¨¤ë²ç¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£