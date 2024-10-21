º£Ç¯¤Ï¡ÖÌ¾ÊöÉÙ»Î¡×¡¡ÉâÀ¤³¨¥â¥Á¡¼¥Õ¤ËÀÖÉÙ»Î¤äºù¿áÀã¡¡¤Ê¤Ð¤Ê¤ÎÎ¤¤Ç¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó»Ï¤Þ¤ë
»°½Å¸©·¬Ì¾»Ô¤Î¤Ê¤Ð¤Ê¤ÎÎ¤¤Ç¤Ï¡¢19Æü¤«¤é¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ò¸Ø¤ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ç21²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡£À¤³¦¤ÎÀä·Ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿200¥á¡¼¥È¥ë¤Î¸÷¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤Ï¡¢²Ö¤Ó¤é¤Î·Á¤ò¤·¤¿ºÇ¿·LEDÅÅµå¤Ç»Ü¤µ¤ì¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ë¤¤é¤á¤¯¾ð·Ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡ÖÌ¾ÊöÉÙ»Î¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³ë¾þËÌºØ¤ÎÉâÀ¤³¨¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ÀÖÉÙ»Î¤Î¤Û¤«¡¢ºù¿áÀã¤¬Éñ¤¤ÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¸À¤¨¤ëÉÙ»Î»³¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë²»³Ú¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¸¸ÁÛÅª¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¤Ê¤Ð¤Ê¤ÎÎ¤¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÍèÇ¯6·î1Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£