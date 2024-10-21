ÅÚÃÏ¹ØÆþ»þ¤Ë¶µ¿¦°÷¤Ë¤è¤ëÉôÍîº¹ÊÌ¡¡¶µ°é¤ä¸¦½¤¤ÎÉ¬Í×À¡¡Â¿Ê¸²½¶¦À¸¤Ê¤É¾®³ØÀ¸¤âÁÊ¤¨
¡Öº¹ÊÌ¤Î¸½¼Â¤«¤é¿¼¤¯³Ø¤Ö¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¿Í¸¢¶µ°é¤Î¿ä¿Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¸¦µæÂç²ñ¤¬19Æü¤È20Æü¤Ë»°½Å¸©¾¾ºå»Ô¤Ê¤É¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»°½Å¸©¿Í¸¢¶µ°é¸¦µæ¶¨µÄ²ñ¤ÈÃÏ¸µ¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬³«ºÅ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢2Æü´Ö¤Ç¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë±ä¤ÙÌó6000¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
19Æü¡¢¸¦µæ¶¨µÄ²ñ¤ÎÀîÅç»°Í³µª²ñÄ¹¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ë¶µ¿¦°÷¤Ë¤è¤ëÉôÍîº¹ÊÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿23Ç¯ÅÙ¤Î»ö°Æ¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±¤È¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»°½Å¸©¤ÎÌîÏ¤ÉûÃÎ»ö¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÍèÉÐ¤â¤³¤ÎÌäÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¶µ°é¤ä¸¦½¤¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µÊó¹ð¤Ç¤Ï¡¢¾¾ºå»Ô¤ÈÂ¿µ¤·´¤Î»ùÆ¸À¸ÅÌ¤é¤¬¡¢Â¿Ê¸²½¶¦À¸¤äÉôÍîº¹ÊÌ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥¹¥é¥¤¥É¤ä¼Çµï¤Ç¸¦µæÆâÍÆ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
20Æü¤Ï¡¢Ãç´Ö¤Å¤¯¤ê¤ä¿Í¸¢³Ø½¬¡¢³ØÎÏÊÝ¾ã¤Ê¤É¡¢19¤Î²ñ¾ì¤ÇÊ¬²Ê²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£