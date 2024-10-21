¡Ú¹¿¿å·ÙÊó¡ÛµÜºê¸©¡¦ÆüÆî»Ô¡¢¶ú´Ö»Ô¤ËÈ¯É½
µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸áÁ°11»þ4Ê¬¤Ë¡¢¹¿¿å·ÙÊó¤òÆüÆî»Ô¡¢¶ú´Ö»Ô¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Âç±«·ÙÊó¡Ê¿»¿å³²¡Ë¤òÆü¸þ»Ô¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡Ú¹¿¿å·ÙÊó¡ÛµÜºê¸©¡¦ÆüÆî»Ô¡¢¶ú´Ö»Ô¤ËÈ¯É½
ÆîÉôÊ¿ÌîÉô¤Ç¤Ï¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆîÉôÊ¿ÌîÉô¡¢ËÌÉôÊ¿ÌîÉô¤Ç¤Ï¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û
¢£ÆüÆî»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡22ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡¡Ê°Ê¸å¤â·Ù²üÉ¬Í×¡Ë
¡¦¿»¿å
¡¡21ÆüÃë²á¤®¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡60mm
¢¢¹¿¿å·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡21ÆüÃë²á¤®¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¢£Æü¸þ»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡
¡¦¿»¿å
¡¡21ÆüÃë²á¤®¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡50mm
¢£¶ú´Ö»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡22ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡¡Ê°Ê¸å¤â·Ù²üÉ¬Í×¡Ë
¡¦¿»¿å
¡¡21ÆüÃë²á¤®¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡30mm
¢¢¹¿¿å·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡21ÆüÃë²á¤®¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü