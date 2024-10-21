¡Ö»ä¤¬ÂàÈò¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡Ä¡×¡¡ÆüËÜ¿Í²»³Ú²È¤¬Çú·â¤µ¤ì¤Æ¤â¥Ù¥¤¥ë¡¼¥È¤«¤éÃ¦½Ð¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¹ðÇò
¡¡Ï¢Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤«¤é¶õÇú¤ò¼õ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Î¼óÅÔ¥Ù¥¤¥ë¡¼¥È¡£Ëµ¤«¤é¸«¤ì¤Ð½»¤à¤Ë¤Ï´í¸±²á¤®¤ë¤¬¡¢»ö¾ð¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£¼«±ÒÂâµ¡¤ÇÂàÈò¤»¤º¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Öº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë²¬Åç¤µ¤ó
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ò¼Â¸ú»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¿¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤È¤ÎÀïÆ®¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Î¤¬ºòÇ¯10·î°Ê¹ß¡£¤Ä¤¤¤ËÎÙ¹ñ¥ì¥Ð¥Î¥ó¤ÏÀï±²¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¥ì¥Ð¥Î¥óÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼«¹ñ¤Ç¤Î»à¼Ô¤¬2000¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤ÈÏ¢ÂÓ¤¹¤ë¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Î¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ò¥º¥Ü¥é¤âÉ¸Åª¤È¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¹¶·â¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ëº£Ç¯9·î°Ê¹ß¤Ï¹¶Àª¤ò¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤µ¤»¡¢¤Ä¤¤¤Ë10·î1Æü¡¢¥ì¥Ð¥Î¥óÆîÉô¤Ë¿¯¹¶¡£¤½¤ÎºîÀï¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤ÆÏ¢Æü¡¢¼óÅÔ¥Ù¥¤¥ë¡¼¥È¤Ê¤É¤Ë¶õÇú¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¹ñºÝÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï4Æü¡¢¥ì¥Ð¥Î¥óºß½»¤ÎË®¿Í11Ì¾¤ò¼«±ÒÂâµ¡¤Ç¶ÛµÞÂàÈò¤µ¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤¬ÂàÈò¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤½¤Î°ì¿Í¡¢¥ì¥Ð¥Î¥ó¹ñÎ©¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼´É¸¹³ÚÃÄ¤Î¥Á¥å¡¼¥ÐÁÕ¼Ô¡¢²¬ÅçÀ¬µ±¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤Ï¥Ù¥¤¥ë¡¼¥È¤Î¾õ¶·¤ò¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÉáÃÊ¡¢¶õÇú¤Î²»¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Þ¤»¤ó¡£°ìÅÙ¡¢¥º¥É¡¼¥ó¤ÈÄã¤¯¤ÆÂç¤¤Ê²»¤¬¤¢¤ê¡¢¶õÇú¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡£¼«Âð¤«¤éÌó2¥¥í¤Î¾ì½ê¤ËÍî¤Á¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤âÇ§¼±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡²¬Åç¤µ¤ó¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Î²»³ÚÂç³Ø¤ÎÂç³Ø±¡¤Ëºß³ØÃæ¡¢¥«¥¤¥í¸ò¶Á³ÚÃÄ¤ËÆþÃÄ¡£¥¨¥¸¥×¥È¤Ç17Ç¯´ÖÊë¤é¤·¤¿¸å¡¢¸½ºß¤Î³ÚÃÄ¤ËÀÁ¤ï¤ì¤Æº£Ç¯9·î¡¢¥Ù¥¤¥ë¡¼¥È¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤¬ÂàÈò¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢º£¤Î»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éÅÓÃ¼¤ËÀ¸³è´ðÈ×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¼«±ÒÂâµ¡¤Ï»ý¤Á¹þ¤á¤ë²ÙÊª¤¬20¥¥í¤Þ¤Ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Á¥å¡¼¥Ð¤ò±¿¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£±éÁÕ²È¤Ï¥Á¥å¡¼¥Ð¤òºÇÄã¤Ç¤â2ËÜ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢È¢¤ò´Þ¤á¤ë¤È1ËÜ¤¢¤¿¤êÌó30¥¥í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¹âµé¼Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡×
¡¡ÆÈ¿È¤Î²¬Åç¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ù¥¤¥ë¡¼¥ÈÃæ¿´Éô¤ÎÀ¾Â¦¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
¡Ö¿å¤âÅÅµ¤¤âÌäÂê¤Ê¤¯»È¤¨¤Æ¡¢½µËö¤Ï³¹¤Ë¿Í¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶á¤¯¤Î³¤Â¦¤Þ¤Ç½Ð¤ì¤Ð¡¢¹âµé¼Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤è¤ê¤âÊë¤é¤·¤ä¤¹¤¤¡£¸½ÃÏ¤Î¿Í¤Ï¡È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ò¥º¥Ü¥é¤Ç¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë¤ÏÈï³²¤òµÚ¤Ü¤µ¤Ê¤¤¤«¤é¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Ê¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º¹¤·Ç÷¤Ã¤¿´íµ¡¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡°Ê¾å¡¢¤Ë¤ï¤«¤Ë¿®¤¸Æñ¤¤µ¤¤â¤¹¤ë¤¬¡¢ÃæÅì¤Ë¾Ü¤·¤¤·³»öÉ¾ÏÀ²È¤Î¹õ°æÊ¸ÂÀÏº»á¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Ï¥¤¥¹¥é¥à¶µ¤Î³Æ½¡ÇÉ¡¦ÁÈ¿¥¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µÅÌ¤â¤¤¤ë¡È¥â¥¶¥¤¥¯¹ñ²È¡É¤Ç¤¹¡£¼óÅÔ¥Ù¥¤¥ë¡¼¥È¤Ï¤½¤Î½Ì¿Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¶õÇú¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¥Ò¥º¥Ü¥é¤Î¤¤¤ë°ì³Ñ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ê¥¹¥È¶µÅÌ¤ä³°¹ñ¿Í¤¬Â¿¤¯½»¤à¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï´í¸±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¹¶·âÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢
¡Ö¸½ºß¡¢¥Ò¥º¥Ü¥é¤ÏÂ¾½¡ÇÉ¤È¤Î´Ø·¸¤ò½Å»ë¤·¤Æ¡¢Â¾¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¸å¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤½¤Á¤é¤ËÆ¨¤²¹þ¤à¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¹¶·âÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ò¥º¥Ü¥é²õÌÇ¤Ç¹ñÆâ¤ÎÎÏ´Ø·¸¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¹ñÁ´ÂÎ¤¬Âçº®Íð¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Ï¡ÈÃæÅì¤Î¥Ñ¥ê¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÈË±É¤òëð²Î¡Ê¤ª¤¦¤«¡Ë¤·¤¿¥Ù¥¤¥ë¡¼¥È¡£º£¤â²¬Åç¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê³°¹ñ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Êë¤é¤·¤ä¤¹¤¤³¹¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤¬¡¢¤³¤ÎÀè¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤¿¤À²¿»ö¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ§¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2024Ç¯10·î17Æü¹æ ·ÇºÜ