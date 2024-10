立ち仕事がもっとずっとラクになる！ドリーム「STAN CHAIR」

ドリームは、《暮らしも 身体も ここちよく》を提唱するブランド「&MEDICAL」より、立ち姿勢を快適にアシストするスタンディングチェア「STAN CHAIR」を発売し、応援購入サービスMakuakeにて11月24日まで先行発売中。

ドリーム「STAN CHAIR」

価格 :30,800円(税込)

カラー:オリーブ、ブラック

サイズ:W34.5×D48×H92cm

重量 :4.5kg

耐荷重:100kg

ドリームは、《暮らしも 身体も ここちよく》を提唱するブランド「&MEDICAL」より、立ち姿勢を快適にアシストするスタンディングチェア「STAN CHAIR」を発売し、応援購入サービスMakuakeにて11月24日まで先行発売中です。

新しいワークスタイルとして注目を集めるスタンディングワークは、姿勢・肩こり・腰痛の改善や運動不足の解消など健康リスクを軽減し、仕事の集中力・業務効率アップ、コミュニケーションの活性化を図れるなど多くのメリットがあります。

一方で、立って作業をし続けると足が疲れるという難点もあり、この課題を解決するために開発したのが、「STAN CHAIR」です。

■足と腰を支える2点サポート構造で、足腰への負担を軽減

「STAN CHAIR」は足と腰の2点を支えることで、通常の立ち姿勢では疲れやすい足腰にかかる負担を分散。

より健康的なスタンディングワークを実現します。

つま先がゆるやかに上がり、背もたれが骨盤やお尻を支える構造は、身体に快適な立ち姿勢をつくる人間工学的デザインを取り入れました。

背もたれに軽くもたれて立つことで、長時間の立ち姿勢でも足や腰がラクに作業を続けられます。

さらに、立ち姿勢を維持することで、姿勢を保つためのインナーマッスルを自然と鍛えたり、お腹や脚へのエクササイズ効果も期待できます。

■Creative Work Space

無駄のないシンプルなデザインと落ち着いたカラーが空間になじみ、クリエイティブなワークスペースを創ります。

気軽にアイデアを出し合うスタンディングミーティングやショートミーティング、立食、休憩ルームなどオフィスでも活躍します。

■立ち仕事の新しい定番

レジカウンターや飲食店、ホテル、公共スペースなど、様々な職場で働く立ち仕事の方をサポートします。

■&MEDICAL(アンドメディカル)

ブランドサイト: https://and-medical.com/

