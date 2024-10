回転寿司スシローと、サンリオの人気キャラクター・クロミがコラボレーション!

2024年10月23日から「スシロー×クロミ おいもフェス2024」として秋の味覚・さつまいもを使ったスイーツ3種類がラインナップ。

かわいいコラボ限定ピックがついています☆

スシロー×クロミ おいもフェス2024

開催期間:2024年10月23日(水)から ※コラボピックが完売次第、販売終了となります

販売店舗:全国のスシロー店舗

「#スシロークロミ化計画」とは、世界をクロミとKUROMIESでいっぱいにする企画。

クロミのメッセージを伝えていくことでクロミに共感し、クロミと共になりたい自分になっちゃう仲間「KUROMIES(クロミーズ)」を増やします!

今回のコラボ企画「スシロー×クロミ おいもフェス2024」では、秋の味覚・さつまいもと一緒に描かれたクロミが登場☆

おいもフェスで登場するスイーツには、全12種のキラキラホログラム入りのコラボ限定ピック付き。

裏面にはクロミの元気になる名言が書いてあります。

※コラボ限定ピックはランダム提供です。デザインはお選びいただけません。

※コラボピックの画像はイメージです。実際のサイズとは異なります

Wおいものチョコっとパフェ クロミコラボ限定ピック付き

価格:330円(税込)〜

販売期間:2024年10月23日(水)〜 ※ピック手配総数36万枚分が無くなり次第終了。

2種類のおいもアイスを満喫できるパフェ。

宮古島市産の紫いもを使用したアイスとムースはどちらも紫いもの濃厚な味わいが自慢です。

茨城県産「紅はるか」を使ったさつまいもアイスは、素材が持つ強い甘味とすっきりとした後口が特長。

2種類のおいもアイスの色鮮やかなコントラストに、ミニハートチョコとピンクのハートウエハースのトッピングもかわいい!

映えも味わいも大満足な秋のスイーツです。

※店舗によって価格が異なります。各店舗の価格はアプリ・ホームページでご確認いただけます。

※1日の販売数に限りがあります。

※お持ち帰り・デリバリー対象外です。

キャラメルお芋のしっとりケーキ クロミコラボ限定ビック付き

価格:280円(税込)〜

販売期間:2024年10月23日(水)〜 ※ピック手配総数17.2万枚分が無くなり次第終了。

北海道産のさつまいもを使用したキャラメル風味のしっとりケーキ。

こだわりの製法で、さつまいもにカラメルの風味を馴染ませてあります。

キラキラとした宝石のような透明感が魅力です。

さつまいものほっくりした食感と、アーモンドケーキのしっとりした食感とのバランスも絶妙!

※店舗によって価格が異なります。各店舗の価格はアプリ・ホームページでご確認いただけます。

※1日の販売数に限りがあります。

※お持ち帰り・デリバリー対象外です。

ひんやり焼き芋ブリュレ バニラアイス添え クロミコラボ限定ビック付き

価格:300円(税込)〜

販売期間:2024年10月23日(水)〜 ※ピック手配総数32.5万枚分が無くなり次第終了。

焼き芋の表面をブリュレしてバニラアイスを添えたデザート。

ねっとりした食感と甘みが特長の「紅はるか」はこだわりの素材を使用しています。

こだわりの焼き方で中までじっくりと熱を通して、甘み旨みを引き出しています。

それだけでもおいしい焼き芋を冷やして表面をブリュレすることで、冷んやり上品なデザートに!

※店舗によって価格が異なります。各店舗の価格はアプリ・ホームページでご確認いただけます。

※1日の販売数に限りがあります。

※お持ち帰り・デリバリー対象外です。

クロミのかわいいピックつき!

「スシロー×クロミ おいもフェス2024」は、2024年10月23日より開催です。

