NANLITE初の“防塵防滴フルカラーLEDパネル”が登場 175Wと350W Vマウントバッテリーにも対応
VANLINKS株式会社は、NANLITEブランド初となる防塵・防滴のフルカラーLEDライト「Alien」シリーズの新製品を10月18日（金）に発売した。
出力が175Wの「Alien 150C」と350Wの「Alien 300C」の2モデルを用意。価格は、Alien 150Cが18万1,500円、Alien 300Cが25万8,500円。
灯体にIP55対応のパネルライトを採用。さらに付属のレインカバーで電源アダプターを保護することで、防塵・防滴としたLEDライト。
2,700～12,000Kの色温度調整が可能。さらに±150のG/M調整可能で色被りが補正できる。調光については、0.1％単位で調節が行える。
ポップアップ式のソフトボックスを付属。
電源として14.4～14.8V、26VのVマウントバッテリーに対応する。
Alien 150C
出力：175W 輝度（1m、5,600K）：13,050lux（本体のみ） CCT：2,700～12,000K（G/M±150） CRI：平均96 TLCI：平均97 制御方式：本体操作、リモートコントローラー、NANLINK APP、DMX/RDM、Lumen Radio CRMX 特殊効果：15種類 外形寸法：392×370×95mm 重量（灯体）：3.6kg 付属：電源アダプター×1、DC電源ケーブル（3m）×1、AC電源ケーブル（6m）×1、ポップアップソフトボックス×1、ディフューザー×2、エッグクレート×1、レインカバー×1、クイックリリースクランプ×1、取扱説明書×1、キャリングバッグ×1
Alien 300C
出力：350W 輝度（1m、5,600K）：28,630lux（本体のみ） CCT：2,700～12,000K（G/M±150） CRI：平均96 TLCI：平均97 制御方式：本体操作、リモートコントローラー、NANLINK APP、DMX/RDM、Lumen Radio CRMX 特殊効果：15種類 外形寸法：513.59×454.17×99.29mm 重量（灯体）：6.6kg 付属：電源アダプター×1、DC電源ケーブル（3m）×1、AC電源ケーブル（6m）×1、ポップアップソフトボックス×1、ディフューザー×2、エッグクレート×1、レインカバー×1、クイックリリースクランプ×1、取扱説明書×1、キャリングバッグ×1