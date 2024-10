セント レジス ホテル 大阪にて「セントレジスクリスマススイーツコレクション2024」の予約・販売がスタート。

艶やかな完熟苺「京の雫」のタルトやホワイトクリスマスのような純白のケーキ、クリスマス伝統菓子のシュトーレンなど、フェスティブシーズンを彩るクリスマススイーツが登場します☆

セント レジス ホテル 大阪「セントレジスクリスマススイーツコレクション2024」

ケーキ注文受け付け・店頭販売期間:2024年11月16日(土)〜

予約・お問い合わせ:セント レジス ホテル 大阪 レストラン予約 06-6105-5659(10:00〜19:00)

セント レジス ホテル 大阪は2024年11月16日より、クリスマススイーツの予約・販売をスタート。

4種のクリスマスケーキやクリスマスの伝統菓子など、クリスマススイーツの数々が勢ぞろいします!

大切な方々と囲むクリスマスの食卓を美しく彩るこの季節限定のスイーツとともに、幸せに満ちるフェスティブシーズンが過ごせるメニューばかりです。

クリスマスケーキ

注文受付期間:2024年11月16日(土)〜12月20日(金)※要予約

受取期間:2024年12月23日(月)〜2024年12月25日(水)

受取場所:本町ガーデンシティ特設スペース

時間:11:30〜18:00

※ケーキの受取は上記期間外も相談に応じます(受取希望日3日前までの要予約)

「セントレジスクリスマススイーツコレクション2024」には、定番の「クリスマスショートケーキ」など4種類のケーキをラインナップ。

宝石のように艶やかな完熟苺「京の雫」を贅沢に飾った「京の雫の完熟苺タルト」や雪が降り積もるホワイトクリスマスをイメージした純白の「ノエル・バニーユ」は、クリスマスにぴったりです!

毎年クリスマスシーズンになるとセント レジス ホテル 大阪のエントランスに登場する、くるみ割り人形をモチーフにした愛らしい姿の「ナッツクラッカー」も登場します☆

京の雫の完熟苺タルト

サイズ:直径21cm

価格:12,000円(税込)

※数量限定

大粒で甘味が強く、宝石のような完熟苺「京の雫」をふんだんに飾りつけた「京の雫の完熟苺タルト」

タルト生地は、発酵バターとスペイン産マルコナアーモンドのクリームで、香り高く焼き上げています。

タルト生地に乗せるカスタードクリームには、飼料からこだわりケージフリーの環境で育てた、セント レジス ホテル 大阪オリジナルの卵を使用した濃厚な味わい。

厳選素材のみを使用した贅沢な苺タルトです!

ノエル・バニーユ

クリスマスショートケーキ / ノエル・バニーユ

サイズ:直径18cm

価格:6,800円(税込)

「ノエル・バニーユ」は、まるで雪が降り積もるホワイトクリスマスのよう。

優しくまろやかな風味のバニラムースで、真っ赤な苺のコンポートと香ばしいピスタチオムースを包んだケーキが聖夜を彩ります☆

クリスマスショートケーキ

サイズ:直径12cm

価格:5,800円(税込)

「クリスマスショートケーキ」は、ペストリーシェフのこだわりが詰まったシグニチャーケーキ。

きめ細かくくちどけの良いスポンジの間に、香り高い苺と繊細ながらもコク深い、滑らかな生クリームを挟んでいます!

ナッツクラッカー

サイズ:23cm

価格:6,500円(税込)

「ナッツクラッカー」くるみ割り人形の形が目を引く、遊び心溢れるケーキ。

濃厚なビターチョコムースの中に、キャラメルクリームとミルクチョコムース、ブラウニーの3層を重ねています。

さらに、スパイスが効いたチョコサブレを敷き、食感をプラスしたケーキです☆

クリスマススイーツ

店頭販売期間:2024年11月16日(土)〜2024年12月25日(水)

場所:フレンチレストラン「ル ドール」1階

時間:11:30〜21:00

クリスマスの伝統菓子であるシュトーレンや、チョコレートケーキのように濃厚なクグロフなどのスイーツも店頭販売。

お子様へのプレゼントにも喜ばれる、愛らしいスノーマンやトナカイが描かれたアイシングクッキーや、ジンジャーマンクッキーなどもクリスマスを彩ります!

パネトーネ

価格:(R)10cm×11cm・880円、(L)16cm×15cm・各3,000円(税込)

天然酵母だけを使って発酵させた生地に、チェリーやレーズンなどのドライフルーツを入れて焼き上げた「パネトーネ」

イタリアでクリスマスシーズンに登場する伝統菓子も登場します。

クグロフ ショコラ

サイズ:直径11cm×高さ9cm

価格:1,000円(税込)

王冠のようなフォルムが、特別な季節の食卓を華やかに演出してくれる「クグロフ」

チョコレートをふんだんに練り込んだ生地にチョコチップを加え、仕上げにアーモンドスライスを散りばめたクグロフは、チョコレートケーキのような仕上がりです!

ジンジャーマンクッキー

サイズ:16cm

価格:1,000円(税込)

ヨーロッパのクリスマスに欠かせない人形型の「ジンジャークッキー」

ジンジャーやシナモンの爽やかな風味に、蜂蜜の柔らかな甘みが重なります☆

リースクッキー

サイズ:直径7.5cm

価格k:600円(税込)

クリスマスリースをイメージした「リースクッキー」

抹茶のほど良い苦みを感じるクッキーに、可愛いリボンで飾り付けています。

シュトーレン

サイズ:15cm

価格:2,800円(税込)

シェフのオリジナルレシピで作る、ドイツ伝統菓子「シュトーレン」も登場。

ドイツではクリスマスまでの期間、毎日少しずつスライスしてシュトーレンを愉しみ、クリスマスを迎える習慣があります。

「セントレジスクリスマススイーツコレクション2024」のシュトーレンはマジパンの代わりに白あんを使い、サルタナレーズンとくるみの食感、スパイスの豊かな風味が引き立つ味わいです☆

シュトーレン プレミアムセット

サイズ:一辺7cm(3個入り)

価格:12,000円(税込)

※受取希望日4日前までの要予約

3種のオリジナリティ溢れるシュトーレン詰めた、プレミアムセットもラインナップ。

「マロンシュトーレン」は、国産小麦や国産バターなどの厳選素材をベースに、イタリア産マロングラッセを贅沢に使用したシュトーレンです。

そのほか、甘酸っぱい苺とピンク色の生地がアクセントの「ストロベリーシュトーレン」と、ほろ苦い宇治抹茶に丹波産の黒豆が優しい甘さを添える「宇治抹茶シュトーレン」が入っています!

クリスマスクッキー缶

内容:170g

価格:3,240円(税込)

クリスマスオーナメントのように可愛い形をした8種のクッキーを、クリスマス限定デザインの缶に詰めたクッキー缶。

リンツァークッキーや抹茶サブレ、シナモンスターにツリー型レモンクッキーなど、プレゼントにも喜ばれる内容です。

シャンパントリュフ

内容:7個入り

価格:2,850円(税込)

※要予約

フランス・ヴァローナ社の風味豊かなチョコレートとシャンパンを合わせた、トリュフチョコレートも登場。

フルーティーな香りとビターチョコレートの深く芳醇な味わいが重なり、完璧な調和に心満たされる至福の逸品です☆

クリスマスアイシングクッキー

内容:3個入り

価格:2,000円(税込)

※要予約、数量限定

クリスマスモチーフをアイシングで表現した、愛らしいクッキーのセット。

スノーマン、サンタクロース、トナカイの3種がセットになっています!

セントレジスアフタヌーンティー with Valextra to Go!

販売期間:2024年11月25日(月)〜12月25日(水)

場所:フレンチレストラン「ル ドール」 1階

時間:12:00〜18:00

料金:1箱2名分 8,500円(税込)

※ティーリーブス 紅茶ティーバッグ 4つ付き

セントレジスの伝統をそのまま自宅に持ち帰って楽しめる、人気のテイクアウトアフタヌーンティー。

セントレジスバーで提供する「セントレジスアフタヌーンティー with Valextra」が、クリスマスシーズンに合わせて登場します☆

家族や友人と過ごす、クリスマスのひと時を華やかに飾るテイクアウトアフタヌーンティーです。

4種のクリスマスケーキに、クリスマスシーズンを彩るスイーツの数々。

2024年11月16日より注文受付・店頭販売がスタートする、セント レジス ホテル 大阪「セントレジスクリスマススイーツコレクション2024」の紹介でした!

※写真はイメージです

※内容は予告なく変更することがあります

※商品の発送はできません

