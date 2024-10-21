¡È³³¤Ã¤×¤Á¡É¤Î¥á¥Ã¥Ä¤Ï4²ó¤Ë¼é¸î¿À¥Ç¥£¥¢¥¹¤òÅêÆþ¡¡ÂçÃ«¤òÂÇ¤Á¼è¤ë¤Ê¤É2²óÌµ¼ºÅÀ
¡þMLB¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹-¥á¥Ã¥Ä(ÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥á¥Ã¥Ä¤Ï3ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î4²ó¤ËÁá¤¯¤â¼é¸î¿À¤òÅêÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3-6¤È3ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î4²ó¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Ï¼é¸î¿À¤Î¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£Á°¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï8²ó¤«¤é2¥¤¥Ë¥ó¥°Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÈÂÐ·è¡£Äã¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å»Íµå¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò2ÎÝ¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÂ³¤¯5²ó¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¾å¤¬¤ë¤È¡¢3¼ÔËÞÂà¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡£2¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Þ¤ÇÅê¤²¤Æµå¿ô22µå¡¢1Ã¥»°¿¶¡¢1»Íµå¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç2¾¡3ÇÔ¤ÈÉé¤±¤ì¤ÐÇÔÂà¤¬·èÄê¡£ÀèÈ¯¤Îº¸ÏÓ¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Þ¥Ê¥¤¥¢Åê¼ê¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î4ÈÖ¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥óÁª¼ê¤Ë2¥é¥ó¤ò´Þ¤à4ÂÇÅÀ¤òµö¤¹¤Ê¤É¡¢3²óÅÓÃæ5¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£3²ó¤Þ¤Ç¤Ë1-6¤È¶ì¤·¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢4²ó¤Ë3ÈÖ¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ó¥¨¥ó¥È¥¹Áª¼ê¤¬2¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢3ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£