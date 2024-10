ÅÅÆ°ÆóÎØ¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÁö¹Ô¾ì½ê¤äÁö¹Ô»þ¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¼þÃÎ¡ª¥Ï¥»¥¬¥ï¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ö°ÂÁ´¹Ö½¬²ñ¡×

ハセガワモビリティは、伊丹警察と連携し電動二輪モビリティの安全利用を目的に走行場所や走行時のルールを周知するため安全講習会を2024年9月23日(月)に実施しました。

ハセガワモビリティは、伊丹警察と連携し電動二輪モビリティの安全利用を目的に走行場所や走行時のルールを周知するため安全講習会を2024年9月23日(月)に実施。

また、秋は日の入り時間が17時頃で暗くなる時間が早まります。

さらに西日の影響で太陽が低い位置から視界に入るためモビリティ運転者も歩行者も一時的に視力が低下することや視野が狭くなることが起こりやすい時期となります。

秋冬にむけた走行では、ライトの点灯を徹底することで歩行者や障害物の発見遅れが防げるだけでなく周囲にも存在を示すことができ見落とし防止にもつながり危険性を低くすることができます。

電動アシスト自転車では、反射板などもしっかり取り付けられているか、もしくは破損などしていないかなどのチェックの重要性も周知することで、安全面および保安部品など型式認定の重要性を発信しています。

警察官からも丁寧にルール説明

試乗シーン

◆YADEAとは

電動モビリティ業界では世界最大級の香港上場企業(01585)。

電動バイク・電動自転車・電動キックボードなどの開発・製造を行っています。

2001年の創業以来、世界100ヶ国に電動モビリティを販売。

7年連続(2017年〜2023年)販売台数が世界一と電動モビリティ業界をリードしています。

累計販売台数は、9,000万台を突破(2023年時点)。

◆中国でのYADEAショップ店舗数は約40,000店

街中いたる場所にあるのがYADEAショップ。

販売はもちろん修理・メンテナンスを日常的に行える身近な存在として店舗を構えています。

また走行時に何かあった際は、近くのYADEAショップから30分以内に駆け付け機体の修理対応などを行っています。

