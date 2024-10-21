¡Ö¿ÍÀ¸¤Î³Ú±à¡×¶¦±é¤ÎµÆÃÓÅí»Ò¡Ö±Êµ×ÊÝÂ¸¤Ç¤¹¡×À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤È¤ÎLINEÌÀ¤«¤¹¡Ö²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤¬¡×
½÷Í¥¤ÎµÆÃÓÅí»Ò¡Ê56¡Ë¤¬21Æü¡¢TBS·Ï¡ÖTHE TIME¡¤¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°5»þ20Ê¬¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤ÇÀ¸½Ð±é¡£17Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀ¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡¢Æ±¶É°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê51¡Ë¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢µÆÃÓ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤É¤³¤«¤Þ¤À¿®¤¸¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤È¤Ï15Ç¯´Ö¡Ø¿ÍÀ¸¤Î³Ú±à¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Íè½µ¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ã¤Æ¡Ä¤½¤ó¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
µÆÃÓ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤Ç¡£¤Ç¤â¡Øµ¤·Ú¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤Æ¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤âËº¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£À¾ÅÄ¤µ¤ó¤È¤ÏLINE¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÆÉ¤ßÊÖ¤·¤¿¤é¡¢¡ØÅí¤Á¤ã¤ó¡¢²ÎÈÖÁÈ¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡Ù¡Øº£Æü¤¤ì¤¤¤À¤Ã¤¿¤è¡Ù¤È¤«¤ªË«¤á¤Î¸ÀÍÕ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¡£¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¤³¤È¤â¡Ä¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤é¡¢¡ØËÍ¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤Ï¼«Ê¬¤Ç¥À¥á½Ð¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡£²¶¤¿¤Á¤ÏË«¤á¤ë¤ó¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±Êµ×ÊÝÂ¸¤Ç¤¹¡×¤È¸Î¿Í¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£