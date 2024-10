¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þ¡¼¥¯¤òºîÀ®¡ªÌÀ¼£³Ø±¡Âç³Ø¡Ö¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼»Ù±ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×

明治学院大学社会学部の学生を中心とする有志の学生が、港区子ども家庭支援センターとプロジェクトチームを結成し、「ヤングケアラー支援サポーター」のシンボルマークを作成しました。

明治学院大学社会学部の学生を中心とする有志の学生が、港区子ども家庭支援センターとプロジェクトチームを結成し、「ヤングケアラー支援サポーター」のシンボルマークを作成。

近年「ヤングケアラー」について社会的な関心が高まっています。

今回、港区子ども家庭支援センターから学生の視点を活かした取り組みを行いたいとの要望を受け、本学社会学部の学生を中心とする有志グループと港区子ども家庭支援センターによる、ヤングケアラー支援プロジェクトチームを2024年度より結成しました。

2024年6月に、港区子ども家庭支援センターが本学社会学部付属研究所の協力のもと、本学の学生を対象に「ヤングケアラー支援サポーター養成講座」を実施しました。

この講座は、ヤングケアラーについて正しい知識を普及すると共に地域に支援の輪を広げることを目的としています。

プロジェクトチームでは、こうした「ヤングケアラー支援サポーター」の役割やヤングケアラーについて学びながら、地域の方々への普及を目的として、シンボルマーク案を出し合いました。

最終的には3つの案のうち、最も多く票を得た案が採用され、このシンボルマークはピンバッジやバンドエイドとなり、ヤングケアラー支援の普及活動の際に活用されています。

採用されたシンボルマークには、「支援サポーターの心でケアラーの子どもたちの将来を支えて行く」という意味が込められており、真ん中の新芽は子どもたちの明るい将来を、その新芽を囲むピンクと黄色のガーベラは、その花言葉である思いやりと優しさが表現されています。

10月には港区子ども家庭支援部の部長に対し、プロジェクトチームで練り上げたヤングケアラー支援策のプレゼンテーションをプロジェクトメンバーが行いました。

【社会学部付属研究所について】

1956年に開設された「明治学院大学児童相談所」を源流とし、1962年に設置された「家庭福祉研究所」が1970年に改組されて現在の「社会学部付属研究所」となりました。

