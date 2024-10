アロフト大阪堂島のディナータイム限定メニューとして「クラフトバーガーメニュー」が新登場。

地元の新鮮な具材を使用したクラフトバーガーを、心ゆくまで存分に楽しめるメニューが揃っています☆

アロフト大阪堂島「クラフトバーガーメニュー」

提供期間:2024年10月22日(火)〜

提供時間:火〜日 17:30〜22:00(L.O. 21:00)

場所:The WAREHOUSE(ザ・ウェアハウス)

※月曜休日、2024年11月から毎日17:30〜22:00(L.O. 21:00)の営業

2024年10月22日より、アロフト大阪堂島のThe WAREHOUSEにて、ディナーの新しいクラフトバーガーメニューが登場。

地元の新鮮な具材を使用した、絶品クラフトバーガーを味わえます!

また、クラフトバーガーだけではなく、多彩なサイドメニューもラインナップ。

トッピングたっぷりのミルクシェークやアメリカの大人気デザート、ローカル・クラフトビールなども提供し、洗練されたディナータイムを楽しめます☆

クラフトバーガーメニュー

クラフトバーガー:・「なにわ」黒牛和牛のグリル 1,950円(税・サ込)・ダブル「なにわ」黒牛和牛のグリル 2,950円(税・サ込)・「犬鳴」豚のミンチカツ 1,750円(税・サ込)・和歌山産 「みかんどり」むね肉 1,600円(税・サ込)・グリルサーモン 1,800円(税・サ込)・ベジタリアン 1,750円(税・サ込)・パレオ・「なにわ」黒牛和牛(バンズなし) 1,750円(税・サ込)・マッシュルーム・「なにわ」黒牛和牛 2,100円(税・サ込)・ベーコン・アボカド・「なにわ」黒牛和牛 2,200円(税・サ込)サイド:・ポテトフライ 700円(税・サ込)・ポテトウェッジ 700円(税・サ込)・スイートポテトフライ 850円(税・サ込)・オニオンリング 600円(税・サ込)・チキンテンダー 900円(税・サ込)※2種類のソース添え(BBQ・ハニーマスタード・チポトレソース・ランチソース)サラダ:・ガーデンサラダ 700円(税・サ込)・アロフトサラダ 800円(税・サ込)デザート:・バナナスプリット 750円(税・サ込)・クッキーアイスクリームサンドイッチ 600円(税・サ込)ミルクシェーク・フロート:・ゆずピーチ 1,200円(税・サ込)・パープルポテト 1,000円(税・サ込)・キャラメルエスプレッソ 1,000円(税・サ込)・ブルーベリーオレオ 1,200円(税・サ込)・クラフトコーラフロート 900円(税・サ込)・ルートビアフロート 900円(税・サ込)

「The WAREHOUSE」のディナーで提供される新しいクラフトバーガーメニューは全部で9種類。

オリジナル・クラフトバーガーが選べるうえに、ベジタリアンやグルテンフリーオプションも用意されます。

食材は地元で調達し、自家製のバンズにはグルテンフリーのオプションも提供されます。

また、いつもと異なるバーガーが楽しめる「マイ・バーガー」オプションも!

好みに合わせて、自分だけのオリジナルバーガーを作って楽しめます。

さらに、「ポテトフライ」や「オニオンリング」など5種類のサイドメニューに

「ガーデンサラダ」と「アロフトサラダサラダ」

4種類のミルクシェークと2種類のフロート

2種類のデザートもラインナップ。

カジュアルなアメリカンクラフトバーガーを存分に体験できるメニューが充実しています☆

新鮮な地元食材を使ったクラフトバーガーに、充実のサイドメニューも楽しめるディナータイム限定メニュー。

2024年10月22日より登場する、アロフト大阪堂島の「クラフトバーガーメニュー」の紹介でした☆

