Ãæ¹ñ¡¢ºÇÍ¥¶øÂß½Ð¶âÍø0.25¡ó°ú¤²¼¤²¡¡Í½ÁÛÄÌ¤ê
[¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë/¾å³¤ £²£±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¡ÊÃæ±û¶ä¹Ô¡Ë¤Ï£²£±Æü¡¢¶ä¹ÔÂß½Ð¶âÍø¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ëºÇÍ¥¶øÂß½Ð¶âÍø¡Ê¥í¡¼¥ó¥×¥é¥¤¥à¥ì¡¼¥È¡¢£Ì£Ð£Ò¡Ë¤òÍ½ÁÛÄÌ¤ê°ú¤²¼¤²¤¿¡£
£±Ç¯Êª£Ì£Ð£Ò¤Ï£³¡¥£±¡ó¤Ë¡¢£µÇ¯Êª£Ì£Ð£Ò¤Ï£³¡¥£¶¡ó¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì£²£µ¥Ù¡¼¥·¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£â£ð¡Ë°ú¤²¼¤²¤¿¡££Ì£Ð£Ò°ú¤²¼¤²¤Ï£··î°ÊÍè¡£
¿ÍÌ±¶ä¤Îß¯¸ù¾¡ÁíºÛ¤ÏÀè½µ¡¢£²£±Æü¤ËÂß½Ð¶âÍø¤ò£²£°¨¡£²£µ£â£ð°ú¤²¼¤²¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¿ÍÌ±¶ä¤Ï£¹·î£²£´Æü¡¢¶ä¹Ô¤ÎÍÂ¶â½àÈ÷Î¨¤ò£µ£°£â£ð°ú¤²¼¤²¡¢´ü´Ö£·Æü¤Î¥ê¥Ð¡¼¥¹¥ì¥Ý¶âÍø¤ò£²£°£â£ð°ú¤²¼¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¡¢ÄãÌÂ¤¹¤ë·Êµ¤¤Î»Ù±ç¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£Ãæ´üÂß½Ð¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¡¼¡Ê£Í£Ì£Æ¡Ë¤Î¶âÍø¤â£¹·î¤Ë£³£°£â£ð°ú¤²¼¤²¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î¿·µ¬¡¦´ûÂ¸Í»»ñ¤Ï¼ç¤Ë£±Ç¯Êª£Ì£Ð£Ò¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢£µÇ¯Êª£Ì£Ð£Ò¤Ï½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¡£
Àè·îËö¤Î¿ÍÌ±¶ä¤ÎÈ¯É½°Ê¹ß¡¢£Ã£Ó£É£³£°£°»Ø¿ô¤Ï£±£´¡óÄ¶¾å¾º¤¹¤ë°ìÊý¡¢¿ÍÌ±¸µ¤ÏÂÐ¥É¥ë¤Ç£±¡ó²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢À¯ºö»Ù±ç¤¬À®Ä¹²óÉü¤Ë½½Ê¬¤Êµ¬ÌÏ¤«¤É¤¦¤«ÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í³ô²Á¤ÏÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
£±£¸ÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Âè£³¡¦»ÍÈ¾´ü¤Î¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ê£Ç£Ä£Ð¡Ë¤ÏÁ°Ç¯Èæ£´¡¥£¶¡óÁý¤È¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Î£´¡¥£µ¡óÁý¤ò¤ä¤ä¾å²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè£²¡¦»ÍÈ¾´ü¡Ê£´¡¥£·¡óÁý¡Ë¤«¤é¤Ï¸ºÂ®¤·¤Æ£²£°£²£³Ç¯½é¤á°ÊÍè¤ÎÄã¤¤¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹ñ²ÈÅý·×¶É¤Ï£Ç£Ä£ÐÈ¯É½¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢ÄÉ²Ã¤Î»Ù±çºö¤È¶ä¹ÔÍÂ¶â½àÈ÷Î¨¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë°ú¤²¼¤²¤Ë¤è¤ê¡¢À¯ÉÜ¤ÎÇ¯´ÖÀ®Ä¹ÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ëÌó£µ¡ó¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¹ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾Ú·ô¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥¹¥È¡¼¥ó¤ÎÄ´ººÀÕÇ¤¼Ô¥¯¥ê¥¹¡¦¥¦¥§¥¹¥È¥ó»á¤Ï¥á¥â¤Ç¡¢¡Ö»Ô¾ì»²²Ã¼Ô¤ÏÀ¯ºö´ËÏÂÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤º¡¢ÄÉ²Ã´ËÏÂ¤¬Ãæ¹ñ¡¦¹á¹Á³ô¼°»Ô¾ì¤È¿ÍÌ±¸µ¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙ±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤ÏµÄÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£