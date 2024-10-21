¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤Ï·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¥Þ¥Ã¥¯¤Ç¥Ð¥¤¥ÈÂÎ¸³ ¡È½îÌ±ÇÉ¡É¥¢¥Ô¡¼¥ë¤«
¡¡¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎÁªµó¤Þ¤Ç2½µ´ÖÍ¾¤ê¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤¬¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÂÎ¸³¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤òÍÈ¤²¤ëÍÍ»Ò¤òÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÂÎ¸³¡×¤ò¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×»á
¡¡20Æü¡¢·ãÀï½£¡¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤òË¬Ìä¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤Ç¿ßË¼¤ËÆþ¤ê¡¢Å¹°÷¤Ë¶µ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤òÍÈ¤²¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥ë¡¼¤ÎµÒ¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°ìÆüÃæ¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£¤³¤Î»Å»ö¤Ï·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿Æ¯¤¤ËÍè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡×¡Ê¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¡Ë
¡¡Ì±¼çÅÞ¸õÊä¤Î¥Ï¥ê¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤¬¡¢¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÁ´¤¯¤Î¤¦¤½¤À¡×¤È°ìÊýÅª¤Ë¼çÄ¥¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Ï¥«¥Þ¥é¡Ê¥Ï¥ê¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¡Ë¤è¤ê15Ê¬Ä¹¤¯Æ¯¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÂÎ¸³¡×¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö½îÌ±ÇÉ¡×¤Î»Ñ¤ò±é½Ð¤·¡¢Ãæ´ÖÁØ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¥Ï¥ê¥¹»á¤ËÂÐ¹³¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë