Çã¤¤Êª¤Ä¤¤¤Ç¤ËÅÁÅý¹©·Ý¡¡°ËÀª·Á»æ¤ä°Ë²ì¤¯¤ß¤Ò¤â¤Ç¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤ä¥Ý¡¼¥Á
»°½Å¸©¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤Ë¿¨¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬20Æü¡¢Îë¼¯»Ô¤Ë¤¢¤ë¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÎë¼¯¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤Î·Ý½ÑÊ¸²½¤äÅÁÅýÊ¸²½¤Î¿¶¶½¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦²¬ÅÄÊ¸²½ºâÃÄ¤¬¡¢ÀßÎ©45¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
°ËÀª·Á»æ¤ä°Ë²ì¤¯¤ß¤Ò¤â¤È¤¤¤Ã¤¿»°½Å¸©¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥Ö¡¼¥¹¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢Çã¤¤Êª¤ËË¬¤ì¤¿²ÈÂ²Ï¢¤ì¤é¤¬Ã´Åö¼Ô¤«¤é¶µ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤ä¥Ý¡¼¥Á¤Ê¤É¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Îë¼¯»Ô¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÎë¼¯¥Þ¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î±éÁÕ¤ä¡¢ÃÏ¸µ¤ËÅÁ¤ï¤ë»â»ÒÉñ¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²¬ÅÄÊ¸²½ºâÃÄ¤ÎÀßÎ©45¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·î¤Ë¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÄÅÆî¤Ç¤â³«ºÅ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£