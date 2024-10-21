ËÌÄ«Á¯¡¢¡Ö´Ú¹ñ·³¥É¥í¡¼¥ó¡×¤ÎÄÆÍî»Ä³¼¤òÈ¯¸«¡¡Ê¿¾í¤Ç¥Ó¥é»¶ÉÛ¤«
[¥½¥¦¥ë £±£¹Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ËÌÄ«Á¯¤Ï£±£¹Æü¡¢¹ñÆâ¤ËÄÆÍî¤·¤¿´Ú¹ñ·³¤Î¥É¥í¡¼¥ó¡ÊÌµ¿Íµ¡¡Ë¤Î»Ä³¼¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤Ï£±£±Æü¡¢¼óÅÔÊ¿¾í¾å¶õ¤Ë´Ú¹ñ¤¬¥É¥í¡¼¥ó¤òÈô¹Ô¤µ¤»¤¿¤ÈÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¡Ê£Ë£Ã£Î£Á¡Ë¤Ï¡Ö¥É¥í¡¼¥ó¤Î·Á¾õ¡¢¿äÄêÈô¹Ô´ü´Ö¡¢µ¡ÂÎ²¼Éô¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿¥Ó¥é»¶ÉÛÍÑ¤ÎÈ¢¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤¬Ê¿¾í»ÔÃæ¿´Éô¤Ë¥Ó¥é¤ò¤Þ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿¯ÈÈ¤¬ºÆ¤Ó³ÎÇ§¤µ¤ì¤ì¤Ð¡Ö¼ç¸¢¤ËÂÐ¤¹¤ë½ÅÂç¤Ê·³»öÅªÄ©È¯¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¡¢ÀëÀïÉÛ¹ð¤ÈÂ¨»þÊóÉü¹¶·â¤ò¹Ô¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
´Ú¹ñ¹ñËÉ¾Ê¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡ÖËÌÄ«Á¯¤Î°ìÊýÅª¤Ê¼çÄ¥¤Ï¸¡¾Ú¤¹¤ë²ÁÃÍ¤â¤Ê¤¯¡¢ÊÖÅú¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤¿¤À¡¢´Ú¹ñ¤ÎÍ¿ÅÞµÄ°÷¤Ï¥í¥¤¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢ËÌÄ«Á¯Â¦¤Î¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌµ¿Íµ¡¤Ï´Ú¹ñ´ë¶È¥½¥ó¥¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤¬À½Â¤¤·¡¢£²£°£²£³Ç¯¤Ë´Ú¹ñ·³¤ËÇ¼Æþ¤µ¤ì¤¿Äå»¡µ¡¤È¡ÖÈó¾ï¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ±¼Ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÇÂçÈô¹Ô£´»þ´Ö¡¢ºÇ¹â»þÂ®£±£´£°¥¥í¤Î¥É¥í¡¼¥ó¡Ö£Ó¨¡£Â£á£ô¡×£±£°£°µ¡¤ò´Ú¹ñ·³¤Ë¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£