¤ª¤¦¤Á¤Ç¤ÏÂÎ¸³¤Ç¤­¤Ê¤¤¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ú¥¤¥ó¥È¤â¡ª¥¢¥È¥ì¾¾¸Í¡Ö¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥­¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ç¤¢¤½¤Ü¤¦¡ª¡×

アトレ松戸は、空間工房OKOME協力のもと、松戸の市民団体が主催する「科学と芸術の丘」にカタリスト(注1)として参画します。

アトレ松戸「ビニールキャンバスであそぼう!」

開催日 :10月26日(土)

(1)10:15〜11:00 (2)13:30〜14:15 (3)15:00〜15:45

場所 :アトレ松戸4階 ABCマート前

対象 :3歳〜小学生

定員 :各回10名 保護者様の同伴必須

参加方法:事前web予約制(先着順)

参加費 :無料

お子さまに、普段おうちではなかなか体験できないダイナミックなペイントを通して、創造性を育む機会が提供されます。

創造性豊かな“クリエイティブ・シティまつど”の実現を目指し、クリエイターやアーティストが活躍できるまちづくりを推進する松戸市の取り組みを広く認知するとともに、子育て支援にも貢献します。

(注1)カタリストとは、科学と芸術の丘に賛同し一緒にイベントを作り上げる、松戸市と縁のある市民や企業のこと

■ペイントした装飾がアトレ松戸のクリスマス装飾に!

自由に描いたビニールキャンバスはアトレ松戸のクリスマス装飾の一部に使用。

アトレ松戸のクリスマス装飾は11月15日(金)からスタート予定。

どこに、どんなふうに装飾されるかはお楽しみに。

【アトレ松戸クリスマスキャンペーン】

2024年11月15日(金)〜2024年12月25日(水)

■科学と芸術の丘とは

科学と芸術の丘では、「科学、芸術、自然をつなぐ国際的で創造的な未来の都市」の実現を目指し、松戸市戸定が丘(とじょうがおか)を中心とした、松戸市に広がる美しい自然の中で、世界最先端の研究機関、研究者、アーティストによる特別展覧会、トークイベント、ワークショップを開催していきます。

「科学と芸術の丘」公式HP: https://science-art-matsudo.net/

■空間工房OKOME(ワークショップ講師)

代表の小原澤 綾子が[絵]、[立体]、[映像] の交わる新たな空間を創るべく設立。

東京都足立区に工房を構える。

ディスプレイ、デコレーション、什器など、空間演出と名のつくすべてのデザイン、制作、ディレクションを手がける。

現在、同工房にてワークショップも開催中。

「空間工房OKOME」公式HP: https://studio.okome58.com/

■施設概要

【「アトレ松戸」施設概要】

施設名 :アトレ松戸

所在地 :千葉県松戸市松戸1181

営業時間:10:00〜21:00

※一部営業時間が異なる店舗があります。

各ショップの営業時間はアトレ松戸HPを確認してください。

構造 :鉄骨造、鉄筋コンクリート造

階数 :地上8階

延床面積:約16,821m2

店舗面積:約6,125.28m2(2024年10月21日現在)

店舗数 :93ショップ(2024年10月21日現在)

