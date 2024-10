NTTÀ¾ÆüËÜ¡Ö¾ÚÌÀ½ñÈ¯¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×Ï¢·Èµ¡Ç½¤òÉ¸½àÅëºÜ¡ª¥·¥¹¥Æ¥à ¥Ç¥£¡ØCampus Plan¡Ù

システム ディが提供する学校事務トータルシステム『Campus Plan(キャンパスプラン)』にてNTT西日本が提供する証明書発行サービスとの連携が可能となりました。

システム ディ『Campus Plan』

システム ディが提供する学校事務トータルシステム『Campus Plan(キャンパスプラン)』にてNTT西日本が提供する証明書発行サービスとの連携が可能となりました。

※NTT西日本 証明書発行サービス 製品ページより抜粋

https://www.ntt-west.co.jp/business/cloud/lineup/university_certificate.html

学校事務トータルシステム『Campus Plan(キャンパスプラン)』は、私立・国公立大学向けに学校業務のすべてを支援するオールインワンシステムです。

学務シリーズ、法人シリーズ、Webサービスと豊富なラインナップで業務の効率化を実現します。

今回、学校事務トータルシステム『Campus Plan(キャンパスプラン)』に連携機能を標準搭載することにより、「証明書発行サービス」導入時にスムーズに利用することが可能となりました。

『Campus Plan』と証明書発行サービスの連携

学校事務トータルシステム『Campus Plan』製品ページ

Campus Plan

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post NTT西日本「証明書発行サービス」連携機能を標準搭載!システム ディ『Campus Plan』 appeared first on Dtimes.