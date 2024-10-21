¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥Ð¡¼¥¬¡¼Å¹Ë¬Ìä¡¢¥Ï¥ê¥¹»áÎéÇÒ»²²Ã¡¡·ãÀï½£¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë
Andrea Shalal¡¡Steve Holland
[¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¿¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢ £²£°Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - £±£±·î£µÆüÅê³«É¼¤ÎÊÆÂçÅýÎÎÁª¤¬Ìó£²½µ´Ö¸å¤ËÇ÷¤ëÃæ¡¢Ì±¼çÅÞ¸õÊä¥Ï¥ê¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤Ï£²£°Æü¡¢·ãÀï½£¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Î¶µ²ñ¤ÇÎéÇÒ¤Ë»²²Ã¤·¡¢¶¦ÏÂÅÞ¸õÊä¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤ÏÆ±¤¸¤¯·ãÀï¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤Ç¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÂç¼ê¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÅ¹ÊÞ¤òË¬¤ì¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¹Ù³°¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç¿ßË¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡ÖÇ°´ê¡×¤È¸Æ¤Ö¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤ÎÄ´Íý¤ò¹Ô¤¤¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥ë¡¼¤ÎÁë¤«¤éµÒ¤Ë¼êÅÏ¤·¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉË¬Ìä¤ÎÁÀ¤¤¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ç¤ÎÂç³Ø»þÂå¤Ë¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ï¥ê¥¹»á¤Î¼çÄ¥¤Ï¤¦¤½¤À¤È²þ¤á¤ÆÈóÆñ¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È¤·¤¿¡£º¬µò¤Ï¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¡¢¥Ï¥ê¥¹»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢£¶£°ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥¢¥È¥é¥ó¥¿¹Ù³°¤Î£²¥«½ê¤Î¶µ²ñ¤ÇÎéÇÒ¤Ë»²²Ã¤·¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤Ç¤ÏÍÌ¾²Î¼ê¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ó¡¼¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¤µ¤ó¤¬À¸±éÁÕ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡×¤Î²Î¤Ç½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤¿¥Ï¥ê¥¹»á¤Ï¡¢»à¤Ì¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Î°ì¤Ä¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¤È´î¤ó¤À¡£
»Ù»ý¼Ô¤Ë¸þ¤±¡ÖÁ´ÊÆ¤Ç¸½ºß»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìÉô¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Ê¬Îö¤ò¿¼¤á¡¢Áþ¤·¤ß¤ò¹¤á¡¢¶²ÉÝ¤ò¤Þ¤»¶¤é¤·¡¢º®Íð¤ò°ú¤µ¯¤³¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£ÊÆ¹ñ¤Ï´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤¦¤«¤Ï»ä¤¿¤Á¼¡Âè¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¥é¥ó¥«¥¹¥¿¡¼¤Î½¸²ñ¤Ç¥Ï¥ê¥¹»á¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢´Ñ½°¤«¤é¤Ï¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥Ï¥ê¥¹»á¤ÎÀ¯ºö¤òÈãÈ½¤·¡¢¡ÖÇ§ÃÎµ¡Ç½¤ËÌäÂê¡×¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È²þ¤á¤Æ¼çÄ¥¤·¤¿¡£