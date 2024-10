¥ì¡¼¥º¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥«¥ì¡¼¤ä¥³¥í¥Ã¥±¤â¡ªÅìÉðÉ´²ßÅ¹ ÃÓÂÞËÜÅ¹¡Ö¥ì¡¼¥º¥ó¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤Æ¡×

東武百貨店 池袋本店は10月24日(木)から11月6日(水)の14日間、食品フロアにて「レーズンに魅せられて」を開催し、「レーズン」を使った東武限定グルメを特集します。

東武百貨店 池袋本店「レーズンに魅せられて」

場所 :東武百貨店 池袋本店 地下2階・地下1階 食品フロア

期間 :2024年10月24日(木)〜11月6日(水)

営業時間:午前10時〜午後8時

中でも寒くなる季節にお菓子やスイーツで話題になる「ラムレーズン」を使用したグルメが楽しめます。

注目はレーズンを使用したカレーやコロッケ、サラダなどの多彩なグルメです。

その他にもワッフルや、どら焼、アイスなどのスイーツも種類豊富に紹介!

■レーズンを使用した多彩なグルメに注目!

[東武限定品]

【つけにく麹屋】

◆地下2階4番地

「ホイップバタークリーム&チーズの熟成カレー」 1,080円(1パック)

《各日販売予定15点》

チーズにラムレーズンを混ぜ込んだ特製のホイップバターをトッピング。

ルウに溶け込むとコク深い味わいをより楽しめる。

【つけにく麹屋】ホイップバタークリーム&チーズの熟成カレー

[東武限定品]

【パオパオ】

◆地下2階4番地

「レーズンたっぷりの濃厚チーズケーキまん」 324円(1個)

《各日販売予定20点》

チーズにレーズンをたっぷり入れた餡を、フワフワ、もっちりな生地で包んだ甘いおまんじゅう。

【パオパオ】レーズンたっぷりの濃厚チーズケーキまん

[東武限定品]

【発酵kitchen リッチクリームコロッケ東京】

◆地下2階4番地

「ラムレーズン&ホワイトチョコのクリームコロッケ」 648円(1個)

《各日販売予定35点》

コロッケの中身は、ラムレーズンとホワイトチョコレート。

揚げると中身がトロッと。

【発酵kitchen リッチクリームコロッケ東京】ラムレーズン&ホワイトチョコのクリームコロッケ

[東武限定品]

【セージ&フェンネル】

◆地下1階10番地

「鴨とぶどう ブルーチーズのサラダ(自家製ラムレーズンドレッシング)」 897円(1パック)

《各日数量限定》

ラム酒のきいたレーズン入りのフレンチドレッシングで味わうサラダ。

鴨やフルーツとの相性抜群。

【セージ&フェンネル】鴨とぶどう ブルーチーズのサラダ(自家製ラムレーズンドレッシング)

【サラダカフェ】

◆地下2階5番地

「パンプキンサラダ〜レーズン&アーモンド〜」 432円(100gあたり)

《各日数量限定》

レーズンとかぼちゃとアーモンドを混ぜ込み、上からホイップクリームを絞ったデザート風サラダ。

かぼちゃの自然な甘みとクリーミーなホイップが絶妙に合う。

【サラダカフェ】パンプキンサラダ〜レーズン&アーモンド〜

■東武限定 ラムレーズン×スイーツ

[東武限定品]

【コロンバン】

◆地下1階6番地

「ワッフル ラムレーズン」 648円(1個)

《各日販売予定40点》

ラムレーズン入りのシャンティクリームを絞ったワッフル。

ホワイトチョコレートをかけたクッキーをトッピング。

※ノンアルコール

【コロンバン】ワッフル ラムレーズン

[東武限定品]

【パティスリー モンシェール】

◆地下1階5番地

「ラムレーズンサンドロール」 540円(1個)

《各日販売予定30点》

ラムレーズンロールケーキをレーズンサンド風にアレンジ。

上には「堂島ロール」のクリームを絞り、ラムレーズンをトッピング。

【パティスリー モンシェール】ラムレーズンサンドロール

[東武限定品]

【ア・ラ・カンパーニュ】

◆地下1階4番地

「ズコット ア ラ カンパーニュ」 810円(1ピース)

《各日数量限定》

ラムレーズンとクリームをたっぷりと挟んだズコットをタルトと合わせた一品。

【ア・ラ・カンパーニュ】ズコット ア ラ カンパーニュ

[東武限定品]

【菓匠 花見】

◆地下1階4番地

「ラムレーズン生どら焼」 270円(1個)

《各日販売予定30点》

しっとり生地で、ラムレーズン入りの餡をたっぷりと挟んだどら焼。

和菓子と洋菓子の組み合わせを楽しめる。

【菓匠 花見】ラムレーズン生どら焼

■東武限定 ラムレーズン×アイス

[東武限定品]

【Tamaya】

◆地下1階10番地

「ラムレーズンかき氷」 900円(1杯)

《各日数量限定》

ラムの香りと少し甘めのキャラメルソースがアクセントになったかき氷。

トップのレーズンも、職人がラム酒に漬け込んだこだわりの詰まった一品。

【Tamaya】ラムレーズンかき氷

[東武限定品]

【キーコーヒー】

◆地下2階5番地

「キャラメルラムレーズン」 イートイン 660円(1個)

《各日販売予定30点》

ラムレーズンアイスの上に、ソフトクリームを絞り、キャラメルソースをかけ、りんごのバタービスケットをトッピング。

【キーコーヒー】キャラメルラムレーズン

■食品カプセルトイ抽選会

デパ地下人気スイーツのミニチュアトイなどが当たるハズレ無しの抽選会を開催。

※なくなり次第終了

・場所 :地下1階6番地 特設会場

・日時 :11月3日(日)・4日(月・振)

・参加費:1回500円(お一人様3回まで)

【ハズレ無しの食品カプセルトイ抽選会】

■同時開催「はちみつ日和」 東武百貨店 池袋本店の屋上で採蜜されたはちみつを使用

[東武限定品]

【ラベイユ】

◆地下1階4番地

「池袋のはちみつ」 1,296円(36g/1瓶)《数量限定》

【ラベイユ】池袋のはちみつ

[東武限定品]

【ロイスダール】

◆地下1階4番地

「ドライフルーツ入蜂蜜パウンドケーキ」 378円(1個)《数量限定》

【ロイスダール】ドライフルーツ入蜂蜜パウンドケーキ

[東武限定品]

【ビスキュイテリエ ブルトンヌ】

◆地下1階9番地

「マドレーヌ グラッセ〈池袋のはちみつと紅茶〉」 303円(1個)《各日数量限定》

【ビスキュイテリエ ブルトンヌ】マドレーヌ グラッセ〈池袋のはちみつと紅茶〉

※掲載している写真はイメージです。

※表示価格は「消費税込み」の価格です。

店内の飲食スペースでお召しあがり(イートイン)の場合は「消費税率10%」の価格となります。

※数に限りがあります。

※10月18日(金)時点の内容です。

※交通事情等、諸般の事情により内容が変更になる場合があります。

