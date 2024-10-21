¡ãµÁÎ¾¿Æ¤È¼Â¿Æ¤Îº¹¡äÉ×¤ÎÈ¯¸À¤Ï¥Ê¥¼¡©¡ÖÎ¹Èñ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤»¤Ë¡×¥Ò¥É¤¤¡Ä¡ª¡ª¡Ú¸åÊÔ¤Þ¤ó¤¬¡Û
»ä¡Ê¥ß¥ï¡¢30Âå¡Ë¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â¤Õ¤¿¤ê¤ÎÊì¡£É×¡Ê¥æ¥¦¥¡¢40Âå¡Ë¤Î¼Â²È¤Ï¤¦¤Á¤«¤é¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤¢¤ê¡¢É×¤ÏµÁ¼Â²È¤Î²È¶È¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£µÁÎ¾¿Æ¤Î´õË¾¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏµÁÎ¾¿Æ¤äµÁÄï²ÈÂ²¤ÈÉÑÈË¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Î¹¹Ô¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢»ä¤Î¼Â²È¤ÏÎÙ¸©¤Ë¤¢¤ê¡¢µÁ¼Â²È¤Û¤ÉÍµÊ¡¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤¿¤Ó»ä¤¬¿Æ¹§¹Ô¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢Î¾¿Æ¤òÎ¹¹Ô¤Ë¾·¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·1Çñ3Ëü±ß¤Î½É¤ËÇñ¤Þ¤ë¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢É×¤ÏÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
É×¤Ï´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿´¤Ë¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤òÊü¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥é¥Á¤¬ÌÀ¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤ÈÉ×¤È¤Î²ñÏÃ¤òµÁÄï¤Î±ü¤µ¤ó¡ÊµÁËå¡ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
µÁËå¤È¤ÏÎ¹¹Ô¤ä¿©»ö¤Ç¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦²ñ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÁËå¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢¡ÊÉ×¤ÏÂº·É¤¹¤ëÎ¾¿Æ¤Î¸ü°Õ¤òÌµ²¼¤Ë¤µ¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤«¤â¡Ë¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Êì¤ËÉ×¤äµÁËå¤È¤ÎÏÃ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢
¡Ö¥æ¥¦¥¤¯¤ó¤âÁ´ÉôÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¡×
¤È¶Ã¤¡¢É×¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤ÆÎ¹¹Ô¤Î¤ªÎé¤ä»ä¤ÎÉÔÈ÷¤ò¼Õºá¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢Î¾¿Æ¤È¤ÎÎ¹¹Ô¤ÏÌµ»ö¤Ë³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤ÏÎ¹¹Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ª¶â¤òÃù¤á¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¿©»öÂå¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Î´Ø·¸¤ò¿´ÇÛ¤·¡¢¡ÖÊ§¤¨¤ë¤È¤³¤í¤À¤±¤Ç¤â¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Î¾¿Æ¤Î¿Æ¿´¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µÁÎ¾¿Æ¤Î¤¤¤Ä¤â¤Î¤ª¾·¤¤È¤´ÃÚÁö¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë½ÐÈñ¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤À¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
É×¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Çµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯Î¹¹Ô¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÎ¹¹Ô¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¡µÓËÜ¡¦rollingdell¡¡
É×¤Ï´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿´¤Ë¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤òÊü¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥é¥Á¤¬ÌÀ¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤ÈÉ×¤È¤Î²ñÏÃ¤òµÁÄï¤Î±ü¤µ¤ó¡ÊµÁËå¡ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
µÁËå¤È¤ÏÎ¹¹Ô¤ä¿©»ö¤Ç¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦²ñ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÁËå¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢¡ÊÉ×¤ÏÂº·É¤¹¤ëÎ¾¿Æ¤Î¸ü°Õ¤òÌµ²¼¤Ë¤µ¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤«¤â¡Ë¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Êì¤ËÉ×¤äµÁËå¤È¤ÎÏÃ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢
¡Ö¥æ¥¦¥¤¯¤ó¤âÁ´ÉôÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¡×
¤È¶Ã¤¡¢É×¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤ÆÎ¹¹Ô¤Î¤ªÎé¤ä»ä¤ÎÉÔÈ÷¤ò¼Õºá¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢Î¾¿Æ¤È¤ÎÎ¹¹Ô¤ÏÌµ»ö¤Ë³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤ÏÎ¹¹Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ª¶â¤òÃù¤á¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¿©»öÂå¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Î´Ø·¸¤ò¿´ÇÛ¤·¡¢¡ÖÊ§¤¨¤ë¤È¤³¤í¤À¤±¤Ç¤â¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Î¾¿Æ¤Î¿Æ¿´¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µÁÎ¾¿Æ¤Î¤¤¤Ä¤â¤Î¤ª¾·¤¤È¤´ÃÚÁö¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë½ÐÈñ¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤À¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
É×¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Çµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯Î¹¹Ô¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÎ¹¹Ô¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¡µÓËÜ¡¦rollingdell¡¡