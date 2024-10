ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、大人っぽくモノトーンカラーでまとめられている、ディズニーデザイン「スニーカー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「スニーカー」ミッキーマウス

© Disney

価格:8,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

ワイズ:2E相当

ヒール高さ約2cm、片足の重さ約220g(Mの場合)

素材:天然繊維、合成皮革、合成底

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ミッキーマウス」デザインのスニーカー。

日常使いしやすい、さりげなミッキーアイテムです!

モノトーンで「ミッキーマウス」のアートが表現され、大人でも履きやすい落ち着いたデザインなのもうれしい。

© Disney

「ミッキーマウス」はパイカットアイのレトロなタッチで☆

あくびをしたり、驚いたり、表情やポーズも様々です。

© Disney

中敷きにも「ミッキーマウス」のアートとロゴが◎

スニーカーを脱いだ後も楽しめるデザインになっています。

© Disney

しっかりした造りながらソールが柔らかなのも魅力的。

つま先部分は素材を変えているのもポイントです。

© Disney

返りがよくて歩きやすいので普段使いに便利。

お買い物などのお出かけから、お散歩にアウトドアまで幅広いシーンで活躍してくれます。

スカートと合わせれば可愛らしく、パンツと合わせればカジュアルに、どのようなコーディネートとも相性が抜群!

大人っぽくモノトーンカラーでまとめられている、ディズニーデザイン「スニーカー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post レトロなタッチのミッキーの総柄デザイン!ベルメゾン ディズニー「スニーカー」 appeared first on Dtimes.