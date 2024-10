ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、上下ともにキャラクターの総柄アートになっている、ディズニーデザイン「キッズ肌側綿フリースあったかパジャマ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「キッズ肌側綿フリースあったかパジャマ」

© Disney

サイズと価格:【100、110、120、130】3,490円(税込)、【140、150】3,790円(税込)

<カットソー>表側:ポリエステル100%、肌側:綿100%(裏綿表フリース)、リブ部分:綿95%、ポリウレタン5%(スパンフライス)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

肌側が綿素材で心地いいあったかパジャマ。

ぬくもりたっぷりで寒い夜も快適に眠れます!

ボトム後ろポケットが前後の目印になっていて、手首、足首はリブ使いでフィットして風が入りにくい仕様になっています。

デザインは全部で7種類がラインナップ。

101匹わんちゃん

© Disney

『101匹わんちゃん』のパジャマ。

ブルー×水色の色使いがかわいく、男女問わず着やすいデザインがうれしい☆

© Disney

一面にはドット柄と、子犬のお顔がたくさん!

にっこり笑顔や、お口を開けていたり、子犬の表情も様々です。

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインのパジャマ。

黄色が基調の温かみのあるカラーリングにほっこり。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」の姿は全身で描かれ、どの姿も愛らしさ満点◎

アートは大きめにデザインされているので、存在感もあります。

くまのプーさん(チェック)

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」のチェック柄デザインのパジャマ。

ブラウンのチェック柄が大人っぽい雰囲気!

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

チェック柄の上には「くまのプーさん」の総柄もオン。

「くまのプーさん」は優しいタッチで表現されています。

ダンボ

© Disney

「ダンボ」デザインのパジャマ。

パステル調の優しい色合いがオシャレで、「ダンボ」の周りには星や羽などのアートもたくさん散りばめられています☆

© Disney

どの「ダンボ」の表情も素敵で、見ているだけで楽しい気分に◎

モンスターズ・インク

© Disney / Pixar

ディズニー&ピクサー『モンスターズ・インク』デザインのパジャマ。

鮮やかなグリーンがインパクト抜群!

© Disney / Pixar

一面、劇中でもお馴染みのドアや、「マイク・ワゾウスキ」、「サリー(ジェームズ・P・サリバン)」の総柄に。

全体的にビビッドな配色でポップに仕上げられています。

ミニーマウス(ドット)

© Disney

「ミニーマウス」デザインのパジャマ。

パープルが基調でフェミニンな雰囲気!

© Disney

大きめのドット柄の中には「ミニーマウス」のお顔やリボンのアートがデザインされています。

「ミニーマウス」のリボンはピンクのドット柄に☆

ミッキーマウス(ボーダー)

© Disney

「ミッキーマウス」デザインのパジャマ。

上下ともに白とグレーのボーダー柄があしらわれています◎

ボーダー柄の上には色々な表情やポーズをした「ミッキーマウス」の姿が。

「ミッキーマウス」はレトロなタッチになっているのもポイントです!

© Disney

<素材アップ>

肌側は肌ざわりのよい綿、表側はあたたかなフリース素材を使用。

© Disney

また、ボトムインして上下をボタンで連結できるので寝冷えも安心です◎

© Disney

内側には便利なお名前スペースも付いています。

綿のやさしさとフリースのぬくもりが合体!

上下ともにキャラクターの総柄アートになっている、ディズニーデザイン「キッズ肌側綿フリースあったかパジャマ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

