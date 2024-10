セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2024年10月18日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニーキャラクター きゅるぽて マスコット」を紹介します!

セガプライズ「ディズニーキャラクター きゅるぽて マスコット」

登場時期:2024年10月18日より順次

サイズ:全長約7×7×10cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズで大人気のセガオリジナルデザイン“きゅるぽて”シリーズに、「ディズニーキャラクター」がマスコットで初登場!

ぽてっとしたフォルムとふわふわの生地、きゅるきゅるなおめめが特徴です。

思わず連れて帰りたくなってしまう表情がポイントの「くまのプーさん」「ミッキーマウス」「ディズニー マリー」を紹介していきます☆

くまのプーさん

「くまのプーさん」はおなじみの赤いTシャツを着た姿で登場。

ほんのりピンク色に染まったほっぺもポイントです。

ミッキーマウス

赤いパンツをはいた「ミッキーマウス」の”きゅるぽて”マスコット。

手を頬に添えているようなポーズもかわいいマスコットです。

ディズニー マリー

頭にピンクのリボンをつけた、『おしゃれキャット』に登場する子ネコ「マリー」

ちょっぴりお口を開く仕草と手を合わせたポーズで展開されます。

ふわふわな触り心地ときゅるきゅるな目が特徴のマスコット。

セガプライズの「ディズニーキャラクター きゅるぽて マスコット」は、2024年10月18日より順次、全国のゲームセンターなどに投入予定です☆

