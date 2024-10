Amazonのタブレット「Fire HD 8」2024年モデル&キッズモデル&キッズプロはFire OSタブレットなので、Android端末やiOS端末のようにアプリが選び放題という環境にはありませんが、使用可能なアプリの中にベンチマークアプリの定番「Geekbench 5」があったので、ベンチマークを行ってみました。Amazonの小学生向けのタブレット「Fireキッズプロ」に新たに8インチが登場。新「Fire HD 8シリーズ」がアップデートされストリーミングもゲームもよりスムーズに - About Amazon | Japan

https://www.aboutamazon.jp/news/devices/new-fire-hd-8-series「Fire HD 8」のOSはAndroidをベースにしたAmazonの独自OS「Fire OS」。Amazonアプリストアからアプリをインストールすることで、プリインストール以外のアプリも動きます。「Geekbench」はベンチマークアプリの定番の1つで、記事作成時点で最新版である「Geekbench 6」はストアにありませんでしたが、「Geekbench 5」があったのでインストールしました。通常の「Fire HD 8」だけでなく、「Fire HD 8 キッズプロ」「Fire HD 8 キッズモデル」でも動作したので、それぞれでベンチマークを行い、数値を比較してみました。Fire HD 8はSoCが「MediaTek MT8169A」で、CPUはA55(2.0GHz)×6、GPUはArm Mali-G52です。結果は以下の通りで、項目の最高スコアを記録した部分は太字にしています。「Fire HD 8」のみRAMが4GBでストレージが32GB、キッズプロとキッズモデルはRAMが3GBでストレージが16GBという違いがあるのですが、ベンチマークのスコアはほぼ同じ。内訳を見ると、Fire HD 8よりもキッズプロやキッズモデルの方が高い値を出した項目もありましたが、このあたりは実行時の端末の状態や微妙な個体差が出たものだと思われます。Fire HD 8キッズプロキッズモデルシングルコア195194194├暗号化299299298├整数演算202202202└浮動小数点演算161160160マルチコア952959961├暗号化163317601758├整数演算969964967└浮動小数点演算801815816OpenCL628648633Vulkan662660660また、「最大13時間」持続するというバッテリーは実際に使用したときにどれぐらいもつのか、YouTubeで動画再生を行って駆動時間を測定しました。グラフは赤線がFire HD 8、青線がキッズプロ、黄色線がキッズモデルです。まずは放電時。1時間ごとに点をプロットしていますが、3端末とも減少幅はほぼ同じで差が1%単位だったため非常に見づらくなっています。最終的に、8時間経過時に残2%まで減少しました。ノンストップの動画再生でこれなので、ネットに接続しない用途であればもっと駆動時間は伸びることになります。一方、付属の電源ケーブルで、残量10%のところから充電した際のグラフが以下。放電時と同様に1時間ごとに点をプロットしました。こちらはわずかに差が出て、まず8時間ほぼジャストでキッズモデルの充電が完了。続いて8時間15分でFire HD 8の充電が終わり、キッズプロのみ9時間少々かかりました。キッズモデルとキッズプロに関しては同一仕様の端末なのですが、なぜか1時間の差がつきました。Fire HD 8タブレットの2024年モデルは、RAM4GB+64GBストレージのモデルが税込1万7980円で販売されています。Amazon.co.jp: New Fire HD 8 タブレット - 8インチHDディスプレイ、4GB RAM、64GBストレージ、ブラック (2024年発売) : Amazonデバイス・アクセサリまた、キッズプロは「マーベルアベンジャーズ」仕様ケースのものが税込2万980円、「グリーン」と「プラネット」が税込1万9980円で販売されています。Amazon.co.jp: New Amazon Fire HD 8 キッズプロ (8インチ) マーベルアベンジャーズ / 3GB RAM (2024年発売) 対象年齢6歳から | 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題 : Amazonデバイス・アクセサリ同様に、キッズモデルも「ディズニープリンセス」仕様ケースのものが税込2万980円、「グレープ」「ブルー」が税込1万9980円となっています。Amazon.co.jp: New Amazon Fire HD 8 キッズモデル (8インチ) ディズニープリンセス / 3GB RAM (2024年発売) 対象年齢3歳から | 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題 : Amazonデバイス・アクセサリ