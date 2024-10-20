ºä´¬Í¼Ó¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¤Ë¼ç±é ¡ÖÌ½¹õ¤Î»°»ÐËå¡×ÃÂÀ¸¤ÎÈëÌ©¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
ºä´¬Í¼Ó¼ç±é¤ÎÆÃ»£¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¡ØÌ½¹õ¤ÎÌÛ¼¨Ï¿ ¥é¥±¥·¥¹¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯½Õ¤ËÅì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÊTTFC¡Ë¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÖÌ½¹õ¤Î»°»ÐËå¡×¤ÎÃÂÀ¸¤òÉÁ¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë»°½÷¥é¥±¥·¥¹¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡£ ¼ç¿Í¸ø¥é¥±¥·¥¹¤ò±é¤¸¤ëºä´¬Í¼Ó¤Ï¡¢10·î20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¥¤
¥í¥°¥¤¥ó¤·¤ÆÂ³¤¤òÆÉ¤à
The post ºä´¬Í¼Ó¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¤Ë¼ç±é ¡ÖÌ½¹õ¤Î»°»ÐËå¡×ÃÂÀ¸¤ÎÈëÌ©¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë first appeared on GirlsNews.