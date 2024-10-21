ºÊ¤Î¥à¥À¤Å¤«¤¤¤ò¤ä¤á¤µ¤»¤¿¤¤¡£¤É¤¦¸À¤¨¤Ð¥«¥É¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¡© ¥¤¥é¥Ã¤È¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤Î»È¤¨¤ë¡È¥º¥ë¤¤¡É¸À¤¤¤Þ¤ï¤·
»Å»ö¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¡Ö¤Ê¤¼¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¿Í¡×¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¼Â¤Ï¸¤¤¿Í¤Û¤É¡¢Áê¼ê¤«¤é´üÂÔÄÌ¤ê¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò°ú¤¤À¤¹¡Ö¥º¥ë¤¯¤Æ¤¦¤Þ¤¤¸À¤¤¤Þ¤ï¤·¡×¤òÆüº¢¤«¤é¶î»È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤¨¤ÐÊª»ö¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤à¤Î¤«¡©¡¡ÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤´¤È¤Ë¡Ö¥À¥á¤Ê¸À¤¤Êý¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¤¸À¤¤Êý¡×¤ò²òÀâ¤·¤¿¡¢¤Ò¤í¤æ¤»á¤Î¿·´©¡Ø¸¤¤¿Í¤¬¼«Á³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë ¥º¥ë¤¤¸À¤¤¤Þ¤ï¤·¡Ù¤«¤é¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¢¡¡Ö¤³¤ì¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤Ø¤ÎÊÖÅú
±ü¤µ¤ó¤Î¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤¥à¥À¤Å¤«¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ËèÈÕ¡¢¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¸«¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤È¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¤ÈÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²È·×¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤ë¤¬¤¹¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÃÍ¾å¤²¥é¥Ã¥·¥å¤Îº£¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¥à¥À¤Å¤«¤¤¤Ï¤Ò¤«¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤Ê¤Ë¤«¤¤¤¤¤ä¤á¤µ¤»Êý¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©
¢¡¡ÖÇã¤¦¤Ù¤¤«¡×¤ÇÇº¤à¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤³¤½»þ´Ö¤Î¥à¥À¤Ç¤¹
¿Í´Ö¤ÏÌîÀ¸Æ°Êª¤È°ã¤Ã¤ÆÊ¸²½Åª¤ÊÀ¸³è¤ò¤¹¤ëÀ¸¤Êª¤Ç¤¹¡£Ê¸²½Åª¤ÊÀ¸³è¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´ðËÜ¡¢À¸¤¤ë¤¿¤á°Ê³°¤Ë¤â¤ª¶â¤È»þ´Ö¤ò¥à¥À¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÖÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÇã¤¦¤³¤È¤¬°¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥à¥À¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ»³¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ËÍ¤Ï¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¥²¡¼¥à¤¬»Å»ö¤Ë·Ò¤¬¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼ñÌ£¤Ç¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¡Ö»þ´Ö¤È¤ª¶â¤Î¥à¥À¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡Ö¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤À¤è¤Í¡×¤È¤·¤«¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤ò¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹ó¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡©¡×¤È¸À¤¨¤ÐÁê¼ê¤Ï¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤ÇÊÌ¤ÎÌäÂê¤¬°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥à¥À¤Å¤«¤¤¤Ç¤¤ëËè·î¤Î³Û¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤³¤¦
¤½¤â¤½¤â¥à¥À¤Å¤«¤¤¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢²È·×¤«¤é¤ª¶â¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ìÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¼«Ê¬¤ÎµëÎÁ¤Ç¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç·ù¤À¤È»×¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ºÙ¤«¤¤ÇãÊª¤Ç¤Î»¶ºâ¤¬ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»¶ºâ¤Î³Û¤¬ÌäÂê¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤ìÇã¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¡Ö¤ª¸ß¤¤Ëè·î¥à¥À¤Å¤«¤¤¤Ç¤¤ë³Û¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤Í¡£ËÍ¤â¢þ¢þÇã¤Ã¤¿¤·¡×¤È¡¢Äó°Æ¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¿¤À¡¢Äó°Æ¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ìÇã¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍß¤·¤¤¤â¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤È¡¢Áê¼ê¼«¿È¤â¡ÈÉ¬Í×¤Ê¤¤¡É¤ÈÇö¡¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ç¤¹¡£
Á°¼Ô¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÄó°Æ¤¹¤ë¤È¥¤¥é¥Ã¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¸å¼Ô¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«·×¤é¤Ã¤ÆÄó°Æ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡¥ë¡¼¥ë¤µ¤¨·è¤á¤Æ¤ª¤±¤Ð¡Ä
¤ó¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¥ë¡¼¥ë¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð¡Ö¤³¤ìÇã¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¡ÖÈÏ°ÏÆâ¤Ê¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥ë¡¼¥ë¤µ¤¨·è¤á¤Æ¤ª¤±¤ÐÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¸º¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¹¤«¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬Àº¿À±ÒÀ¸¾å¤è¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¡ÖÇã¤¦¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¡×¤ÎÀººº¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬»þ´Ö¤Î¥à¥À¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÈÏ°Ï³ÛÆâ¤Ç¤â¡¢Îã¤¨¤Ð»ÉÀÄ¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤«¹ØÆþ¸å¤Ë¸µ¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¼Â³²¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Î¾ì¹ç¤Ï»öÁ°¤Ë¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£
¢¡±ü¤µ¤ó¤Î¥à¥À¤Å¤«¤¤¤ò¤ä¤á¤µ¤»¤ë¸ÀÍÕ
¡ß ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡©
¡ý ¤ª¸ß¤¤Ëè·î¥à¥À¤Å¤«¤¤¤Ç¤¤ë³Û¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤Í¡£
¹½À®¡¿¿ù¸¶¸÷ÆÁ¡Ê¥ß¥É¥ë¥Þ¥ó¡Ë
¡½¡Î¸¤¤¿Í¤¬¼«Á³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥º¥ë¤¤¸À¤¤¤Þ¤ï¤·¡Ï¡½
¡Ú¤Ò¤í¤æ¤¡Û
À¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ë¤·¤à¤é¤Ò¤í¤æ¤¡Ë1976Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ¡¦ÀÖ±©¤Ë°Ü¤ê½»¤ß¡¢Ãæ±ûÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¸å¡¢ºß³ØÃæ¤ËÊÆ¹ñ¡¦¥¢¡¼¥«¥ó¥½¡¼½£¤ËÎ±³Ø¡£1999Ç¯¤Ë³«Àß¤·¤¿¡Ö£²¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¡¢2005Ç¯¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¡×¤Î¸µ´ÉÍý¿Í¡£¸½ºß¤Ï±Ñ¸ì·÷ºÇÂç¤Î·Ç¼¨ÈÄ¥µ¥¤¥È¡Ö4chan¡×¤Î´ÉÍý¿Í¤òÌ³¤á¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ëºß½»¡£¤¿¤Þ¤ËÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¡£½µ´©SPA!¤Ç10Ç¯°Ê¾åÏ¢ºÜ¤òÃ´Åö¡£¿·´©¡Ø¸¤¤¿Í¤¬¼«Á³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë ¥º¥ë¤¤¸À¤¤¤Þ¤ï¤·¡Ù
¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤¨¤ÐÊª»ö¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤à¤Î¤«¡©¡¡ÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤´¤È¤Ë¡Ö¥À¥á¤Ê¸À¤¤Êý¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¤¸À¤¤Êý¡×¤ò²òÀâ¤·¤¿¡¢¤Ò¤í¤æ¤»á¤Î¿·´©¡Ø¸¤¤¿Í¤¬¼«Á³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë ¥º¥ë¤¤¸À¤¤¤Þ¤ï¤·¡Ù¤«¤é¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
±ü¤µ¤ó¤Î¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤¥à¥À¤Å¤«¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ËèÈÕ¡¢¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¸«¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤È¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¤ÈÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²È·×¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤ë¤¬¤¹¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÃÍ¾å¤²¥é¥Ã¥·¥å¤Îº£¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¥à¥À¤Å¤«¤¤¤Ï¤Ò¤«¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤Ê¤Ë¤«¤¤¤¤¤ä¤á¤µ¤»Êý¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©
¢¡¡ÖÇã¤¦¤Ù¤¤«¡×¤ÇÇº¤à¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤³¤½»þ´Ö¤Î¥à¥À¤Ç¤¹
¿Í´Ö¤ÏÌîÀ¸Æ°Êª¤È°ã¤Ã¤ÆÊ¸²½Åª¤ÊÀ¸³è¤ò¤¹¤ëÀ¸¤Êª¤Ç¤¹¡£Ê¸²½Åª¤ÊÀ¸³è¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´ðËÜ¡¢À¸¤¤ë¤¿¤á°Ê³°¤Ë¤â¤ª¶â¤È»þ´Ö¤ò¥à¥À¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÖÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÇã¤¦¤³¤È¤¬°¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥à¥À¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ»³¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ËÍ¤Ï¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¥²¡¼¥à¤¬»Å»ö¤Ë·Ò¤¬¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼ñÌ£¤Ç¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¡Ö»þ´Ö¤È¤ª¶â¤Î¥à¥À¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡Ö¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤À¤è¤Í¡×¤È¤·¤«¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤ò¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹ó¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡©¡×¤È¸À¤¨¤ÐÁê¼ê¤Ï¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤ÇÊÌ¤ÎÌäÂê¤¬°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥à¥À¤Å¤«¤¤¤Ç¤¤ëËè·î¤Î³Û¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤³¤¦
¤½¤â¤½¤â¥à¥À¤Å¤«¤¤¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢²È·×¤«¤é¤ª¶â¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ìÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¼«Ê¬¤ÎµëÎÁ¤Ç¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç·ù¤À¤È»×¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ºÙ¤«¤¤ÇãÊª¤Ç¤Î»¶ºâ¤¬ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»¶ºâ¤Î³Û¤¬ÌäÂê¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤ìÇã¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¡Ö¤ª¸ß¤¤Ëè·î¥à¥À¤Å¤«¤¤¤Ç¤¤ë³Û¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤Í¡£ËÍ¤â¢þ¢þÇã¤Ã¤¿¤·¡×¤È¡¢Äó°Æ¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¿¤À¡¢Äó°Æ¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ìÇã¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍß¤·¤¤¤â¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤È¡¢Áê¼ê¼«¿È¤â¡ÈÉ¬Í×¤Ê¤¤¡É¤ÈÇö¡¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ç¤¹¡£
Á°¼Ô¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÄó°Æ¤¹¤ë¤È¥¤¥é¥Ã¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¸å¼Ô¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«·×¤é¤Ã¤ÆÄó°Æ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡¥ë¡¼¥ë¤µ¤¨·è¤á¤Æ¤ª¤±¤Ð¡Ä
¤ó¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¥ë¡¼¥ë¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð¡Ö¤³¤ìÇã¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¡ÖÈÏ°ÏÆâ¤Ê¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥ë¡¼¥ë¤µ¤¨·è¤á¤Æ¤ª¤±¤ÐÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¸º¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¹¤«¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬Àº¿À±ÒÀ¸¾å¤è¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¡ÖÇã¤¦¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¡×¤ÎÀººº¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬»þ´Ö¤Î¥à¥À¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÈÏ°Ï³ÛÆâ¤Ç¤â¡¢Îã¤¨¤Ð»ÉÀÄ¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤«¹ØÆþ¸å¤Ë¸µ¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¼Â³²¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Î¾ì¹ç¤Ï»öÁ°¤Ë¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£
¢¡±ü¤µ¤ó¤Î¥à¥À¤Å¤«¤¤¤ò¤ä¤á¤µ¤»¤ë¸ÀÍÕ
¡ß ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡©
¡ý ¤ª¸ß¤¤Ëè·î¥à¥À¤Å¤«¤¤¤Ç¤¤ë³Û¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤Í¡£
¹½À®¡¿¿ù¸¶¸÷ÆÁ¡Ê¥ß¥É¥ë¥Þ¥ó¡Ë
¡½¡Î¸¤¤¿Í¤¬¼«Á³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥º¥ë¤¤¸À¤¤¤Þ¤ï¤·¡Ï¡½
¡Ú¤Ò¤í¤æ¤¡Û
À¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ë¤·¤à¤é¤Ò¤í¤æ¤¡Ë1976Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ¡¦ÀÖ±©¤Ë°Ü¤ê½»¤ß¡¢Ãæ±ûÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¸å¡¢ºß³ØÃæ¤ËÊÆ¹ñ¡¦¥¢¡¼¥«¥ó¥½¡¼½£¤ËÎ±³Ø¡£1999Ç¯¤Ë³«Àß¤·¤¿¡Ö£²¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¡¢2005Ç¯¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¡×¤Î¸µ´ÉÍý¿Í¡£¸½ºß¤Ï±Ñ¸ì·÷ºÇÂç¤Î·Ç¼¨ÈÄ¥µ¥¤¥È¡Ö4chan¡×¤Î´ÉÍý¿Í¤òÌ³¤á¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ëºß½»¡£¤¿¤Þ¤ËÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¡£½µ´©SPA!¤Ç10Ç¯°Ê¾åÏ¢ºÜ¤òÃ´Åö¡£¿·´©¡Ø¸¤¤¿Í¤¬¼«Á³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë ¥º¥ë¤¤¸À¤¤¤Þ¤ï¤·¡Ù